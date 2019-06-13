Yayaya çarptıktan sonra izinli çıktığı cezaevine dönmüş

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, yol kenarında yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Fahrettin Yıldırım (53), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Durdurulan otomobilde yakalanan O.T.’nin ifadesinden yola çıkılarak, kaza sırasında aracı yanındaki arkadaşı B.D.’nin kullandığı ortaya çıktı. B.D.'nin kazanın ardından izinli çıktığı cezaevine döndüğü tespit edildi.

Kaza, önceki gün İstiklal Mahallesi Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Alkol aldıktan sonra dolaşmaya çıkan O.T. ve B.D.'nin içinde bulunduğu 43 NT 013 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Fahrettin Yıldırım’a çarptı. Yıldırım yaralanırken, cezaevinden izinli çıktıkları belirlenen O.T. ve B.D. otomobille yola devam etti. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, kovalamacayla otomobili durdurdu. Gözaltına alınan araç sürücüsü O.T.'nin ehliyetinin olmadığı ve 2.90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KAZA SONRASI CEZAEVİNE DÖNMÜŞ

Emniyete götürülen O.T. ifadesinde, kazayı cezaevinden izinli olarak birlikte çıktıkları B.D.’nin yaptığını ve aracı kendisine bırakıp kaçtığını söyledi. Aynı gün cezaevine döndüğü belirlenen B.D. gözaltına alınarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi’ne götürüldü. B.D., kaza sırasında otomobili kullandığını itiraf etti.

Kazada ağır yaralanan Fahrettin Yıldırım ise tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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