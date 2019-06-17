Yayaya iki otomobilin çarpma anı kamerada

Serkan AKKUŞ-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Dursun Dikişsiz'e (42), savrulduğu sırada bir otomobil daha çarptı. 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dikişsiz'e araçların çarpma anı kameralara yansıdı.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara yolunda 4 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. İşten çıkıp eve giden Dursun Dikişsi'e, yolun karşısına geçerken bir otomobil çarptı. Metrelerce savrulan Dikişsiz'e arkadan gelen bir otomobil daha çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dursun Dikişsiz'i Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, ilk kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsünü ararken, diğer otomobil sürücüsü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZA KAMERADA

Yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Dikişsiz'in iki aracın çarpmasıyla ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Dursun Dikişsiz yolun karşısına geçtiği sırada iki otomobilin çarpma anları yer aldı.

