Yayaya yasak yerde karşıya geçmeye çalışırken, kazada öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yayaların girmesinin yasak olduğu alt geçitte yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, öldü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir karayolu Sümer Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kadir Özen (38) yönetimindeki 20 GC 451 plakalı otomobil, yaya girişinin yasak olduğu alt geçitte, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kanlar içinde kalan 50 yaşlarındaki kadın için sağlık ekipleri çağırıldı. Alt geçitte İzmir yönü, ulaşıma kapatıldı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevre sakinlerinin ismini bilmediği, ancak akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen kadının kimliğinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı.

Otomobil sürücüsü Kadir Özen, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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