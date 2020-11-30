Yayaya yol veren motosikletli kuryeye, arkadan gelen otomobil çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayaya yol vermek için duran motosikletli kuryeye, arkasından gelen otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı, başındaki kask sayesinde hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Antalya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gıda firmasında kurye olarak çalışan Yiğit Kaan Köse’nin kullandığı 07 GKH 11 plakalı motosiklete yaya geçidinde yayaya yol vermek için durduğu sırada, duran Baysan Şafak’ın kullandığı 34 PT 1648 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen Köse’nin annesi de oğlunun yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kazada, motosikletten savrularak yaralanan sürücü Yiğit Kaan Köse, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatan Köse’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmasının etkisiyle motosikletli sürücünün yola savrulduğu görülüyor.

