Yayaya yol verene teşekkür vermeyene ceza gönderiyorlar

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri "Bu yolda hep birlikte" sloganı ile MOBESE tarafından incelenen yaya öncelikli yollarda yayaya yol veren sürücülere teşekkür belgesi vermeyenlere ise ceza tutanağı gönderiyor.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de 101 kamera ile yaya öncelikli yollar üç trafik polisi tarafından tarafından takip edilerek yayalara yol veren ve vermeyen sürücüler tespit ediliyor.

Görüntülerde kural ihlali yapan sürücülere ceza tutanağı gönderilirken, yayalara yol veren sürücülerin adreslerine ise Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından teşekkür mektubu gönderiliyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, Muğla Emniyet Müdürlüğü Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon (MOBESE) Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi ile kentte sürücülere bilgilendirdiklerini ve önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında yayalara yol vermeyen sürücülerin MOBESE’de görevli polisler tarafından tutanakla belirlendiğini belirten Tosun, "2018’de 40 bin görüntü incelemesini yaptık. 3 bin 200 trafik ihlal tespiti yaparak tutanak tanzim ettik. 2019 yılında da bugüne kadar 18 bin görüntü izleyerek 865 trafik ihlal kuralı tespit ettik." dedi.