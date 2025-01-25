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  4. Yayaya yol vermedi! Ceza yememek için yaptığı savunması pes dedirtti

Yayaya yol vermedi! Ceza yememek için yaptığı savunması pes dedirtti

25.01.2025 11:21
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.01.2025 11:21
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Adana'da trafik polisleri yayalara öncelik tanımayan sürücüleri tek tek tespit ederek ceza yağmuruna tuttu. Trafik polis ekiplerinin çevirdiği bir sürücü ceza yememek için “Namazdan çıkıp geldim” savunması yaparken başka bir sürücü de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına sinirlenerek “Ne çekiyorsun hayırdır, kimsiniz siz” diye tepki gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yayalara öncelik tanımayan sürücülere yönelik uygulama düzenlendi. Uygulamada yayalara yol vermeyen 21 sürücüye toplamda 94 bin 752 TL para cezası uygulandı.

“NAMAZDAN ÇIKTIM SAVUNMASI”

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Yayalara yol vermeyen bir sürücü ceza kurtulmak için yaptığı savunma pes dedirtti. Ceza kesilen sürücü,” Şaka mı? Namazdan çıkıp gelmişim ben ya, orada teyzeye yol verdim diyorum size” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

“CEZA YEDİ, BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ”

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Yayalara öncelik tanımayan bir başka sürücüsü ise cezai işlem uygulandığı sırada basın mensuplarına, “Kardeşim ne çekiyorsun hayırdır? Kimsiniz siz” diyerek tepki gösterdi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Namaz Adana trafik trafik ceza işlemleri
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