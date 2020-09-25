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Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislerle tartıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

Yalova’da yaya geçidinden geçen bir kişiye yol vermediği gerekçesiyle 598 lira ceza kesilen MHP eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu polis ekipleriyle tartıştı.

Yalova’da yaya geçidinden geçen bir kişiye yol vermediği gerekçesiyle 598 lira ceza kesilen MHP eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu polis ekipleriyle tartıştı. Ceza kesilmesine sinirlenen Barutçu, "Fetöcülerden neler çektim hala sızıntıları yoksa birşey bilmiyorum" dedi.
İddiaya göre, MHP eski İstanbul milletvekili İhsan Barutçu, Yalova şehir merkezinde 34 KT 2794 plakalı aracıyla seyrederken yaya geçidi üzerindeki bir yayaya yol vermedi. O sırada oradan geçmekte olan bir sivil polis memuru tarafından uyarılınca aralarında tartışma yaşandı.
Polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, İhsan Barutçu’ya yayaya yol vermemek suçundan 598 lira para cezası kesti. Ceza makbuzunun düzenlenmesine sinirlenen Barutçu bağırarak "Biz Fetö’cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz" diye söylendi. Polis memuru ise "Yayaya yol vermemekten size ceza kesiyorum başkada bir şey yok. Kameralar çekiyor zaten" diyerek cevap verdi. Cezanın kesilmesinin ardından İhsan Barutçu aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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