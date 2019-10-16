HABER

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Bilecik’te yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran sürücünün aracına arkadan gelen başka bir otomobil çarptı, kazada 1 çocuk yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bilecik’te yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran sürücünün aracına arkadan gelen başka bir otomobil çarptı, kazada 1 çocuk yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Küçük Sanayi istikametine seyir halinde bulunan 11 BA 888 plakalı otomobil sürücüsü Davut Çelik, Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yaya geçidindeki yayalara yol vermek için durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Muhammed Ali Nalbant yönetimindeki 59 DT 921 plakalı otomobil, duran otomobile arkadan çarptı. Kazada 59 DT 921 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Hayrunnisa Ç. yaralandı. Yaralı küçük kız olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ulaşım ekiplerini kontrollünde tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.