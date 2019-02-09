Yayaya yol vermek istedi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan gelen kamyonetin çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saadettin Y. (47) idaresindeki 16 SBF 47 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi’nde yayaya yol vermek için duran Yılmaz B. (37) idaresindeki 34 SP 1576 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıktı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.



