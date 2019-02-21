HABER

Yayaya yol vermeyen 'asli kusurlu' olacak 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla kampanya başlatıldı.

Yayaya yol vermeyen 'asli kusurlu' olacak 

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla kampanya başlatıldı. Ancak 6 Şubat tarihinde start verilen uygulamaya rağmen halen bazı sürücüler yayalara yol vermiyor. Avukat Alparslan Başlıcan da sürücüleri, yayanın geçiş üstünlüğünü ihlal edip, kazaya neden olmaları halinde asli kusurlu olacakları yönünde uyardı.
Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması' amacı ile 6 Şubat günü 81 ilde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Projesi hayata geçirildi. Erzurum'da da start alan uygulamanın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Trafik ekiplerinin uyarılarına rağmen bazı yaya ve sürücülerin, yeni kurala uymadıkları ortaya çıktı.
DHA KAMERASI CADDELERDE
Kentin en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde yeşil ışık yanmasına rağmen yayaların karşıya geçmekte zorlandıkları anlar ise DHA kameraları tarafından görüntülendi. Kameraları gören sürücüler yayalara geçiş izin verirken görüntülendiğini fark etmeyenler yayaların bekleyişine aldırmadan yollarına devam etti.
Sürücülerin büyük bölümünün kendilerine yol vermemesinden yakınan yayalar, geçiş üstünlüğü haklarını kullanamadıklarını söyledi. Canlarını tehlikeye atmamak için sürücülere yol vermeyi tercih ettiklerini bildiren yayalar, "İnsanın hakkı, hukuku herşeyden önce gelmeli. Kurallara uymamak cehalet örneği" dedi.
7 BİN ÜZERİNDE YAYA ÖLÜYOR
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74'üncü maddesinin, yapılan değişiklik ile 2019 yılında daha görünür bir hale geldiğini söyleyen Erzurum Barosu Avukatlarından Alparslan Başlıcan, "Bu madde ne yazık ki çok sayıda sürücünün uymadığı bir maddeydi. Şimdi daha önemli bir madde haline geldi. Ülkemizde her yıl 7 binin üzerinde kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Bu çok ciddi bir rakam. Hem yayalar hem sürücüler olarak bu konuda çok bilinçli değiliz. Ne yayalar olarak hakkımızı ne sürücüler olarak riayet etmemiz gereken kuralları biliyoruz. Bu yasa maddesinin ihlali sürücüler için 488 TL trafik para cezası ile 20 puan ceza getiriyor. Artık bu ihlal nedeniyle yaşanacak kazalarda ölümlü ve yaralamalı olmasına bakılmaksızın 'yayanın geçiş üstünlüğünü tanımadığı' için sürücü asli kusurlu olacak. Gerek ceza yargılamasında gerek aleyhine açılabilecek tazminat davalarında, asli kusur oranında müeyyidelere maruz kalabilecek.Yaya yoldan geçmek için adımını attığı andan itibaren sürücü yavaşlamalı, yol vermeli" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Yayaya yol vermeyen 'asli kusurlu' olacak Yayaya yol vermeyen 'asli kusurlu' olacak Yayaya yol vermeyen 'asli kusurlu' olacak Yayaya yol vermeyen 'asli kusurlu' olacak

Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor
(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü
Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptıRizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

Ayvacık'ta depremin ardından okullar tatil edildi! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Ayvacık'ta depremin ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.