Yayaya yol vermeyen 'asli kusurlu' olacak 

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla kampanya başlatıldı. Ancak 6 Şubat tarihinde start verilen uygulamaya rağmen halen bazı sürücüler yayalara yol vermiyor. Avukat Alparslan Başlıcan da sürücüleri, yayanın geçiş üstünlüğünü ihlal edip, kazaya neden olmaları halinde asli kusurlu olacakları yönünde uyardı.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 81 ilde 6 Şubat günü 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi hayata geçirildi. Erzurum'da da start alan uygulamanın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Trafik ekiplerinin uyarılarına rağmen yaya ve sürücülerin yeni kural konusunda bilinçsiz olduğu belirlendi. Kent merkezinde özellikle öğle tatili veya mesai bitimlerinde yoğunlaşan trafikte bazı sürücülerin yayalara geçiş üstünlüğü verirken bazılarının kurala uymadığı gözlendi.

DHA KAMERASI CADDELERDE

Kentin en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Caddesinde yeşil ışık yanmasına rağmen yayalar araçlardan karşıya geçmekte zorlandıkları kameralara yansıdı. DHA kamerasına yansıyan görüntülerde yaya geçitlerinde yaşananlar tek tek kaydedildi. Kameraları gören sürücüler, yayaların geçişine izin verirken, görüntü alındığını fark edemeyen ya da bunu umursamayan şoförler ise yayaların bekleyişine aldırman yollarına devam etti. Sürücülerin büyük bölümünün yol vermediğinden yakınan yayalar, geçiş üstünlüğü haklarını kullanamadıklarını söyledi. Canlarını tehlikeye atmamak için kendilerinin sürücülere yol vermeyi tercih ettiklerini bildiren yayalar, İnsanın hakkı, hukuku herşeyden önce gelmeli. Kurallara uymamak cehalet örneği dedi.

7 BİN ÜZERİNDE YAYA ÖLÜYOR

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan küçük bir değişiklikte 2019 yılının yayaların geçiş üstünlüğünün daha aktif bir şekilde uygulanmaya başlandığı bir yıl olduğunu söyleyen Erzurum Barosu Avukatlarından Alparslan Başlıcan, Karayolları trafik yasamızda geçmişten beri zaten olan bir madde vardı ama ne yazık ki ülkemizde çok da sürücülerin riayet etmediği bir yasa maddesiydi. 2019 yılı itibariyle artık üzerinden daha fazla durulabilecek bir yasa halini aldı. Çünkü ülkemizde her yıl 7 binin üzerinde trafik kazalarından dolayı hayatını kaybediyor. Ölüm sayısını göz önüne aldığımızda ciddi bir rakam diye konuştu.

488 TL PARA CEZASI 20 CEZA PUANI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74'üncü maddede trafik ışıklarının ve trafik görevlisinin olmadığı yollarda, levhalarla ve trafik işaretleriyle belirlenmiş olması halinde bu yaya geçitlerine, kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken tamamen yayanın geçiş üstünlüğüne dayalı bir akışa riayet edilmesi gerektiğine işaret eden Avukat Başlıcan şunları söyledi Hem yayalar hem sürücüler olarak bu konuda çok bilinçli değiliz. Ne yayalar olarak hakkımızı, ne sürücüler olarak riayet etmemiz gereken kuralları bilmiyoruz. Bu yasa maddesinin ihlali halinde sürücüler için 488 TL trafik para cezası, aynı zamanda ehliyet noktasında da 20 ceza puanı işlenmesi demek. İstenmeyen bazen hadiselerde oluyor. Yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları özellikle bu tür ihlaller neticesinde, yaralamalı da olsa, bu trafik kazasının sonucunca ölümlü de olsa artık sürücü, yayanın bu geçiş üstünlüğünü tanımadığı için asli kusurlu olarak değerlendirilecek. Gerek ceza yargılaması, gerek aleyhine açılabilecek tazminat davalarında da bu asli kusur oranında daha ağır müeyyidelere maruz kalabilecek.

YAYA ADIM ATTIĞINDA SÜRÜCÜ YAVAŞLAMALI

Akışkan olan trafikte sürücülerin durması halinde, arkadan gelen diğer sürücünün kurallara uymaması halinde kazalar yaşanabildiğini aktaran Başlıcan, Trafik kültürünün olmayışı nedeniyle zaten trafik kazasında Avrupa'da önde gelen ülkelerdeniz. Yaya yoldan geçmek için adımını atar atmaz, artık yayanın geçiş üstünlüğü olması sebebiyle sürücü ona riayet edip yavaşlamalı, yol vermeli. Ancak sürücüde akışkan bir trafiğinin içerisinde arkadan gelen diğer araç sürücüsünün kendisiyle olan yol mesafesini koruyup korumadığından emin olmadığı için bu noktada da çoğu sürücü benim gözlemlediğim kadarıyla bu hususu da gerekçe gösterip çokta bu kanun maddesine riayet ettiğini düşünmüyorum. Çünkü; trafiği de hem bir noktada bu kültür hala oluşmadığı için tehlikeye sokuyor. Kendi araç güvenliğini de düşünerek 'ben durursam arkadaki duramaz bana çarpar' endişesiyle çoğu kez yayanın geçiş üstünlüğü ihlal edilebiliyor diye konuştu.



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