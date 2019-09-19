Yayaya yol vermeyen sürücüler drone ile belirlendi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın Projesi kapsamında ilk 8 ayda kentte kural ihlali yapan 776 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde insansız hava aracı da kullanıldı.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında uygulamalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamalar hakkında yapılan açılamada, "Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7148 sayılı Kanun 26 Ekim 2018 tarih ve 30577 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7148 sayılı Kanun’un 25. Maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. Maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek, sürücülerin görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayarak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeleri zorunlu hale getirilmiş, bu madde hükmüne uymayan sürücüler için idari para cezası verilmesi hükme bağlanmıştır. İl merkezi sorumluluk alanımız içerisinde görevli trafik ekipleri tarafından 2019 yılı ilk sekiz ayında planlamalar ve ihbarlar dahilinde video-kamera ve insansız hava aracı ile yapılan denetimlerde, ışıklı trafik işareti bulunmayan kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşır iken yavaşlamayan ve buralardan geçen yayalara durarak ilk geçiş hakkın vermeyerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 776 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilmiştir" denildi.



