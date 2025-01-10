HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yaygın olarak kullanılıyor ama... Bu vitaminin fazlası zehirliyor!

Yaygın olarak kullanılıyor ama... Bu vitaminin fazlası zehirliyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.01.2025 16:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut fonksiyonlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için bazı vitamin ve mineral gibi yararlı maddelere ihtiyaç duyar ancak vitaminin de fazlası zarar. Vücut sağlığı için öne çıkan vitaminlerden biri olan D vitamini eksikliği yaygın olarak görülebiliyor. Dr. Hülya Yüksel, D vitamini eksikliğinin doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Yüksek D vitamini düzeyi D vitamini zehirlenmesine yol açabilir” dedi.

Yaygın olarak kullanılıyor ama... Bu vitaminin fazlası zehirliyor!

D vitamini eksikliğinin sık görülen bir durum olduğunu söyleyen Dr. Hülya Yüksel, “D vitamini yağda çözünen kemik ve diş sağlığı için önemli olan bir vitamindir. Aynı zamanda steroid yapıda olan bir pro hormondur. D vitamini kemik mineralizasyonunda, kas kitlesinin artımında ve ruhsal, psikolojik sağlığın sağlanmasında önemli bir vitamindir. D vitamini eksikliği sık gördüğümüz bir durum. D vitamini eksikliğinde kişilerde çabuk yorulma, kas-eklem hastalıkları, ruhsal bozuklukların olması, depresyon, yine kalp hastalıklarının artışı ve bazı kanser türlerinde artış görebiliyoruz.

D vitamini eksikliği olan kişiler bize genellikle yorgunluk, halsizlik, saç dökülmesi, kas-eklem ağrıları şikâyetleriyle başvurabiliyorlar. D vitamini eksikliği yaşlılarda kas kitlesinin kaybına bağlı olarak düşmeyle sonuçlanabiliyor. O yüzden D vitamini düzeyini ölçüp ona göre tedavi vermemiz uygun oluyor. D vitamini düzenli aralıklarla ölçüm yapılması ve eksikliğinde tedavi verilmesi gereken bir durum. D vitamini düzeyini kanda 25 hidroksi vitamin D şeklinde ölçebiliyoruz. Nanogram bölü mililitre cinsinden hesaplıyoruz. 50 ila 70 nanogram bölümü nanogram bölü litre cinsinden baktığımızda D vitamininin optimal düzeyi 50 ile 70 olarak değerlendiriliyor” dedi.

“YÜKSEK D VİTAMİNİ ZEHİRLENMEYE YOL AÇABİLİR”

Yüksel, 100 - 150 ng/mL düzeyinde olan D vitamininin zehirlenmeye sebep olabileceğini söyleyerek, “100 - 150 ng/mL D vitamini, hiper vitamin özü dediğimiz D vitamini zehirlenmesine yol açan düzey. O yüzden mutlaka doktor kontrolünde D vitamini kullanılması öneriliyor. D vitamini eksikliği güneş maruziyeti az olanlarda, cilt melanin seviyesinin yüksek olduğu koyu renk tene sahip olan bireylerde, yaşlılarda ve sağlık problemi olan, kronik hastalıkları olan kişilerde böbrek rahatsızlığı ve karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde D vitamini eksikliğini daha sık görmekteyiz.

Günlük idame D vitamini tedavisi kişiden kişiye değişir. Çocuklarda bu oran daha yüksekken, yaşla beraber günlük 600-800 internasyonel (IU) ünite olarak ihtiyacımız bulunmakta. Yine D vitamini eksikliğinin tedavisini mutlaka uzman kontrolünde yaptırmanızı öneriyoruz. D vitamini eğer 20 nanogram bölü litrenin altında ise D vitamini eksikliği koyuyoruz. 12 buçuk miligramın altında ise şiddetli D vitamini eksikliği tanısı koyuyoruz. D vitamini eksikliği olan bireylere haftalık 50 bin internasyonel (IU) ünite D vitamini yükleme tedavisini 8 hafta boyunca yapıyoruz. Haftalık 50 bin ünite. Daha sonra idame doza geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

D vitamininin yüzde 90 oranında ciltte ultraviyole ışınlar aracılığıyla sentezlendiğini söyleyen Yüksel, “D vitamini hakkında sıkça sorulan sorulardan biri de D vitaminini ne zaman almalıyım? D vitaminini kahvaltıdan sonra almanız öneriliyor. Tok karnına öneriliyor. Yine D vitaminini hangi besinlerle tüketilebileceği de sık sorulan sorulardan. Biliyorsunuz D vitamini yüzde 90 oranında ciltte ultraviyole ışınları aracılığıyla sentezlenir. Yüzde 10 oranında da gıdalarla alınabilmektedir. Kış mevsimlerinde güneşte kalma zamanımızın azalması, güneşe bağlı olarak sentezinin D vitamini azalması nedeniyle gıdalarla da yüzde 10'luk kısmın alınması D vitamini eksikliğine yol açabiliyor. Yeteri D vitamini sentezi için 15-20 dakika güneşlenmek yeterlidir. Güneş kremi kullanılmamalıdır.

Gıdalarda yüzde 10'u somon balığında, uskumru balığında bulunuyor. Aynı zamanda yumurta sarısı, yeşil sebzeler ve yeşillikler de D vitamininden zengin ürünlerdendir. Yine süt ürünleri de D vitamininden zengin ürünlerdendir. Bunlar yüzde 10 oranında alınıyor. Biz kış mevsiminde genellikle yüzde 90'lık güneşten sentezlenmeyi sağlayamadığımız kişilerde D vitamini kontrol düzeyine göre D vitamini takviyesini dışarıdan yapıyoruz” dedi.

“D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BAZI HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR”

Dr. Hülya Yüksel, D vitamini eksikliğinin mutlaka tamamlanması gerektiğini söyleyerek, “D vitamininin kalsiyum ve fosfor emilimini arttırarak kemik kitlesinin artmasında da faydası vardır. D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi ve osteoporoz dediğimiz kemik erimesi görülür. Eş zamanlı olarak D vitamini eksikliğinde bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların oluşumu da artmaktadır. Yine otoimmün hastalıkların da D vitamini eksikliğine bağlı aktif seyretmesini görebiliyoruz. Yine Tip-1 ve Tip-2 diyabet hastalığında glikoz toleransını bozduğu için düzensizleşmeye neden olabiliyor. O yüzden D vitamini eksikliğinde mutlaka bu eksikliğin yerine konması önerilir” ifadelerini kullandı.

(İHA)

D Vitamini Kullanım Alışkanlıklarınız Nasıl?

Güneşten D vitamini almayı tercih ediyorum.
D vitamini takviyesi kullanıyorum.
D vitamini almayı düşünmüyorum.
Doktorun önerdiği şekilde kullanıyorum.
Anahtar Kelimeler:
D vitamini hastalık d vitamin d vitamini eksikligi sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Başsavcılık harekete geçti! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma

Başsavcılık harekete geçti! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma

Hrant Dink'in katili Ogün Samast için yeni karar

Hrant Dink'in katili Ogün Samast için yeni karar

Yaygın olarak kullanılıyor ama... Bu vitaminin fazlası zehirliyor!

Yaygın olarak kullanılıyor ama... Bu vitaminin fazlası zehirliyor!

Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu! Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor... Google aramaları tüm seyri değiştirecek

Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu! Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor... Google aramaları tüm seyri değiştirecek

Sivas'ta bir ahırda bulundu: Tam 2 bin yıllık!

Sivas'ta bir ahırda bulundu: Tam 2 bin yıllık!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.