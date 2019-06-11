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Yayılmaya devam ediyor! Sayı 1022'ye ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

ABD'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı 28'i bulurken, vaka sayısı da 1022'ye ulaştı.

Yayılmaya devam ediyor! Sayı 1022'ye ulaştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde yaşanan kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı.

Salgının son olarak Virginia ve Idaho eyaletlerinde görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece kızamık vakalarının görüldüğü eyalet sayısının 28'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 2019 başından bu yana ülkede rastlanan kızamık vakası sayısının da 1022'yi bulduğunun altı çizildi.

ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları, son 27 yılın en yüksek oranını oluşturuyor.

ABD'de, 2000'de kızamığın tamamen yenildiği duyurulmuştu.

New York kentinde bazı bölgelerde yayılan kızamık nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.

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ABD kızamık New York

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