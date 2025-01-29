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  4. Yayın bitiminde el hareketi yapmıştı! Kübra Par'dan yeni açıklama: 'Bir an basiretim bağlandı'

Yayın bitiminde el hareketi yapmıştı! Kübra Par'dan yeni açıklama: 'Bir an basiretim bağlandı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.01.2025 20:05
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Gazeteci Kübra Par'ın dün bülten sonunda yaptığı el hareketi gündem olmuştu. Bugün yayına başlamadan açıklama yapan Par, basiretinin bir an bağlandığını ifade ederek "Jenerik müziği girince yayından çıktığımızı düşünerek bana hiç yakışmayan bir davranışta bulundum" dedi.

Yayın bitiminde el hareketi yapmıştı! Kübra Par'dan yeni açıklama: 'Bir an basiretim bağlandı'

Haber programı sunucusu gazeteci Kübra Par, dün bülten sonunda yayının kapandığını zannederek bir el hareketi yapmıştı. Gündem olan olay sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Par, bir açıklama da bugün yayına başlamadan yaptı. "Jenerik müziği girince yayından çıktığımızı düşünerek bana hiç yakışmayan bir davranışta bulundum" diyen Par, "Bir an basiretim bağlandı" dedi.

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İşte Kübra Par'ın açıklaması:

"ÇOK MAHCUBUM"

"Bugün benim için zor bir gün… Karşınıza bir gazeteci olarak değil bir kardeşiniz, ailenizden biri olarak yayınımıza bir özürle başlamak istiyorum. Dün yayınımızı kapatırken büyük bir hata yaptım. Çok mahcubum… Bu mahcubiyetle karşınızdayım… Televizyonculuk dikkat ve özen gerektirir.

"BİR AN BASİRETİM BAĞLANDI"

Canlı yayınlarda bu stüdyoda bulunduğumuz her an sizlerin karşısında olmanın sorumluluğu içinde davranmak zorundayız. Yıllarımı verdiğim bu meslekte her zaman bu bilinçle hareket etmeye çalıştım. Fakat dün bir an basiretim bağlandı. Jenerik müziği girince yayından çıktığımızı düşünerek bana hiç yakışmayan bir davranışta bulundum. Bana hiç yakışmadı… Peki niye böyle bir şey yaptım?

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Birkaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından vaktinde çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yakalanmış.

"GÜNDEMLE İLGİSİ YOKTU"

Ben bu hatayı nasıl yaptım diye kendimi sorguluyorum. Tepki verenler oldu onları da anlıyorum. Zaten utanılacak bir duruma ayrıca farklı anlamlar yüklenmesi üzüntümü daha da artırdı… Dediğim gibi yaptığım şeyin yayın içeriğiyle veya dünkü gündemle ilgisi yoktu. Bu şekilde yorumlandığı için üzgünüm. Gazeteciliğin temel kuralları bellidir. Kayıtlı ve kayıt dışı konuşmaların nasıl aktarılacağına dair esaslar da bellidir.

"GAZETECİLİĞİN TEMEL İLKELERİNE AYKIRIYDI"

Barış Pehlivan’ın Bilirkişiyi görüşmenin kayıt altında olduğunu belirtmeden, tuzağa düşürmek ister gibi araması gazeteciliğin temel ilkelerine aykırıydı. Bunu dün ekip arkadaşlarımızla konuştuk. Yayın esnasında gözaltı haberini verirken, görüşmenin kayıt dışı olduğunu özellikle belirttim. Yapılan resmi açıklamaları okudum. Yayını kapatırken tam da bu nedenle gazeteciliğin temel ilkelerine uymamız gerektiğinin altını çizdim.

"ÖZÜR DİLERİM"

Bunca yıldır beni izleyenler, kasti ve yayınla alakalı böyle bir terbiyesizliği yapmayacağımı bilir. Kamuoyunu kendimle ilgili bir gündemle meşgul ettiğim için üzgünüm… Sizlerden ve bu yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızdan özür dilerim."

Anahtar Kelimeler:
Kübra Par
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