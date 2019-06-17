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Yayın sonrası kameraların karşısına geçtiler! Bakın neler söylediler!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.06.2019 04:04 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayını sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan adaylar çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yıldırım ortak yayınla ilgili, “Vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik, yetersizdi” derken İmamoğlu, “17 yıldır olmamasının Türkiye’ye, milletimize zararı olmuştur, bence millet keyfini yaşadı” diye konuştu.

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul seçiminin yenilenme kararının ardından 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katıldıkları ortak yayın sona erdi.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ve 21.00’da başlayan “İstanbul 2019 Seçim Özel” isimli ortak yayında İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde soruları yanıtlayan adaylar çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık 3 saat süren yayının ardından adaylar ve eşleri Semiha Yıldırım ile Dilek İmamoğlu çocukları ile programın moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"VAATLERİMİZİN ANCAK YARISINI ANLATABİLDİK, YETERSİZDİ"

"VAATLERİMİZİN ANCAK YARISINI ANLATABİLDİK, YETERSİZDİ"
Çıkışta yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , “Ekrem bey ve Binali Yıldırım olarak ben sorulan sorulara gayet samimiyetle cevap verdim.
Tabi süre uzatılmasına rağmen yapacaklarımızın vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik. Yetersizdi, ama tabi İstanbulluları da uykusuz bırakmak gibi bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum.
Düşüncelerimizi paylaştık, kararı İstanbul halkı verecek. Ben diyorum ki, inşallah İstanbul’da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak, iş ehlinin karar İstanbullunun diyor hepinize teşekkür ediyorum.
Bu seçim için değil, bundan sonraki seçimlerde adaylar elbette benzer şeyleri yaparlarsa İstanbul için daha iyi olur, milletimizin kucaklanması içinde güzel bir iş olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

"BENCE BU OTURUMUN KEYFİNİ MİLLET YAŞADI"

"BENCE BU OTURUMUN KEYFİNİ MİLLET YAŞADI"
Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Türkiye demokrasisi adına çok önemli bir başlangıç anıdır.
17 yıldır olmamasının Türkiye’ye milletimize zararı olmuştur. Başlangıç olur.
Toplumun huzurunda ekranların huzurunda insanların derdini söyleyebilme, gelenek haline dönüşmesine istiyorum. Bence millet keyfini yaşadı.
Bu emeği gösteren tüm medya kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz iradesini 23 Haziranda gösterecektir, her şey çok güzel olacak deyip ayrılıyorum” dedi.
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Ekrem İmamoğlu istanbul

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