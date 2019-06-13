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Yayıncı kuruluş Digiturk'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Digiturk'ün açıklamasından: "Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile çalışmaya devam ederek Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile çalışmaya ve Türk futboluna katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un "Yayıncı kuruluş çıkmak istiyor." şeklindeki ifadeleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir." denildi.

Kurumun Türk futboluna katkıda bulunma konusundaki kararlılığına vurgu yapılan açıklamada, "Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır. Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile çalışmaya devam ederek, Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır." ifadeleri kullanıldı.

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Digiturk futbol Spor Toto 1. Lig Spor Toto Süper Lig TFF Türkiye Futbol Federasyonu

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