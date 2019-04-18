"Yayıncılık konusunda da AB'den öndeyiz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Arkadaşlar göğsünüzü gere gere şunu söyleyebilirsiniz, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden öndeyiz. Özgürlükler anlamında da öndeyiz. Avrupa Birliğinin kabul etmiş olduğu metinler anlamında da öndeyiz." dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Görsel-İşitsel Medya ve RTÜK Vizyonu" konulu konferansta konuşan Şahin, RTÜK'ün sadece dizi ve yapımlara ceza kesen bir kurum olarak bilindiğini söyledi.

Şahin, RTÜK'ün böyle bilindiği için üzüldüğünü belirterek, "RTÜK, Türkiye'deki bütün radyo ve televizyonların düzenlenmesini ve denetlenmesini yapan bir üst kurul. Şimdi inşallah yeni dönemde internet ortamında yayın yapan kuruluşları da denetleyecek olan önemli bir üst kurul. Böyle olunca RTÜK'ü sadece yayınlanan dizi, programlara ceza veren, onları durduran, kapatan ve para cezası veren bir üst kurul olarak görmemek lazım. Sadece ceza veren, cezayla önlem alan bir kuruluş, kurum olarak anılmasını istemediğim için dedim ki 'RTÜK bundan sonra artık ceza vermeyecek. Cezanın yanında ödül de veren yönlendirme yapabilen bir üst kurul olacak' demiştim. Bunun adımlarını yavaş yavaş atıyoruz." diye konuştu.