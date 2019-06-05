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Yayıncılıkta üst lige taşıyan cazibe merkezi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 13:20 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, projesi yarışmayla belirlenen, özgün bir mimarı yapıya sahip Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi, kenti yayıncılıkta bir üst lige taşıyacak.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, projesi yarışmayla belirlenen, özgün bir mimarı yapıya sahip Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi, kenti yayıncılıkta bir üst lige taşıyacak. Bununla da kalmayıp, 100 metre yüksekliğindeki kule, sosyal donatıları ve seyir terasıyla yeni bir cazibe merkezi oluşturacak.

Merkeze bağlı Kalabalıklı köyü sınırlarındaki Radar Tepesi mevkiinde, 2017 yılında 34 milyon 200 bin TL ihale bedeliyle yapımına başlanan 100 metre yüksekliğindeki Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi inşaatının temeli tamamlandı. Halkın faydalanabileceği sosyal donatılarda ise, seyir terasını oluşturan yürüyüş yolu bitirildi. Yürüyüş yolunun alt kısmındaki sosyal donatıların yapımı sürüyor. 2020 yılı içinde hizmete açılması planlanan Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi, radyo ve televizyon vericisi olmanın yanında, Çanakkale Boğazı ve kent manzaralı yürüme yolları, ziyaretçi merkezi binasındaki oditoryum, restoran, kafe, hediyelik eşya stantları ile seyir terasının yanı sıra, radyo televizyon kulesinin altyapılarını içeren yayıncılık sistem odası, verici odaları, su deposu, jeneratör odası gibi teknik ekipmanları içeren alanlardan oluşuyor.

Şantiye Şefi Burak Yurt, Karasal Sayısal Radyo Televizyon Kulesi projesinin, 2016 yılında Çanakkale Valiliği'nin açtığı proje yarışmasıyla belirlendiğini söyledi. Çanakkale Valiliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın imzaladığı protokolün ardından da Bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce (AYGM) kule inşaatına başlandığını belirten Yurt, projenin yalnızca bir yayıncılık kulesi olmasının yanında, seyir terası ve yaşam alanlarıyla kent sakinleri için yeni bir cazibe merkezi olluşturacağını söyledi.

100 metre yüksekliğindeki Kule'nin, korten çelikten imal edileceğini ifade eden Yurt, "Korten çelik kullanılmasındaki amaç, mimari olarak özgün bir yapıda olması içindir. Ziyaretçi merkezimizin içerisinde seyir terası, restoran, kafe, hediyelik eşya stantları, sergi salonları, oditoryum olacak. Alt katlarda ise, kule ile iletişimi sağlayan vericiler, kablolama sistemleri gibi kule ekipmanları yer alacak” dedi.

YÜZDE 55'İ BİTTİ

Yapımına 2017 yılında başlanan projenin fiziki olarak yüzde 55 oranında tamamlandığını anlatan Yurt, şöyle devam etti:

“Kule’nin 2020 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Bittiği zaman yayıncılıkta bir üst lige çıkacağız. Bununla birlikte Çanakkale halkı da sosyal bir tesise kavuşmuş olacak. Kulenin toplam uzunluğu 100 metre olacak. Taban genişliği temelde 4 metreden başlayıp, yukarı doğru narinleşmektedir. En tepe noktası 2 metreye kadar düşmektedir. Bu Kule, hem sayısal yayıncılığın alt yapısını oluşturacak, hem de şu anda mevcutta var olan analog karasal yayıncılığa hizmet verecektir. Proje tamamlandığında, çevredeki verici direkleri komple sökülecek. Bunların vericileriyle beraber komple yeni binaya geçecek. Bölgede antenlerin yarattığı görüntü pisliği olmayacak."

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