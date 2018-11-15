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Yayınevinin tepki çeken 'türbanlı olmama' şartlı iş ilanına para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından, bir kariyer sitesine verdiği iş ilanında aradıkları çalışanın 'türbanlı olmamasını' talep eden yayınevine, ayrımcılık yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin lira idari para cezası verildi.

Yayınevinin tepki çeken 'türbanlı olmama' şartlı iş ilanına para cezası

Muhasebe ve finans bölümüne personel alımı yapmak isteyen yayınevi tarafından bir kariyer sitesine iş ilanı verildi.

İlanda, "Erkek adayların ve türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz." ifadesi yer aldı.

İş ilanında, başörtülü kadınların başvurularının dikkate alınmayacağı yönündeki ifadeler tepki gördü.

TİHEK, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nda yer alan hüküm gereğince konuya ilişkin resen inceleme başlattı. Kurum, yayınevi, internet sitesi ile ilanı hazırlayan çalışanın konuya ilişkin beyanlarını aldı.

Yapılan inceme ve değerlendirmelerin ardından Kurum, aynı Kanunun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti.
Kurum, inanç ve cinsiyet temellerinde ayrımcılık yasağının ihlali nedeniyle yayınevine 3 bin, ilanın yayınlandığı internet sitesine de bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

YAYINEVİNİN BAĞLI BULUNDUĞU ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

İlanın sosyal medyada büyük tepki görmesinin ardından yayınevinin bağlı bulunduğu şirket, yaptığı yazılı açıklamayla özür dilemişti. Açıklamada, kurumlarının, siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet, cinsel tercih ve felsefi görüş gibi hiçbir konuda ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışta olduğu belirtilmişti.

İlanı veren bölümdeki bir personelin sabote etmesi sonucu istenmeyen durumun ortaya çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Kurumumuz kesinlikle ayrımcı bir politika gütmediği gibi aynı zamanda bünyesinde halihazırda türbanlı personel çalıştırmaktadır. Böylesine zihin bulandırıcı bir algının yaratılmasına sebep veren bahse konu personelimizin işine derhal son verilmiş olup bundan sonrasında iş ilanlarımızın yayınlanmasına yönetimimizin onayı kısıtlaması getirilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Öte yandan ilanın yayınlandığı kariyer sitesi de sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, ilanın otomatik olarak yayına girdiği için içerik kontrolünün yapılamadığını, ilan metninin yayından kaldırıldığını bildirmişti. (AA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
3bin tl. para cezası yapıcı olmamış, türbansız çalıştırmama cezası verecektiniz,nasıl olsa liyakat hiç bir yerde aranmaz hale geldi. haa bu ilan zaten provokatif ve kasıtlı, eleman arayan falan değil.
hiç kimse bişey söylemez etmez burda bile bişey yazmazlar amaaa açık bayanlar alınmicak yazılsaydı hemen saldırırlardı. sizi öyle bi aşılamışlarkiii islam düşmanlığı var içinizde . ırkçılığı aşılamışlar
Firmalar iş ilanı verirken öyle havalı havalı yazıyorlar ki zannedersin konsoloslukta çalışacaksın .Firmaya görüşmeye git insan kaynaklarının havasından geçemezsin...Ne zaman bu hale geldi işci alımları hayret ya...Firmalar çok sık eleman değiştirir oldu sebebi insan kaynaklarının görüşmeye gelenlere saçma sapan soruları . 10 yıl sonra kendini nerde görüyorsun ( MEZARDA ) yok böyle bir aptallık ...Türban ayrımcılığı ise kabul edilemez birşey . Ama kıt kafalılar halen bunun derdinde..
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