Yayınladığı mesaj başını yaktı!

Kısa süre sonra yayınladığı mesajı silme kararı alan Panari, ekran görüntüsü ile hızla yayılan paylaşımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
Uçaktan iner inmez hemen tweet attı.
Yazdığı mesaj beş dakikada ortalığı karıştırdı.
Yalnızca Instagram’da 2 milyona yakın takipçisi olan genç fenomen, bu sefer takipçilerini kızdırdı.
24 yaşındaki manken, Twitter’da yazdıklarıyla dünyayı sarstı.
Uçaktaki bebek ağlaması sesinden sıkılan Angela Panari; bir mesaj paylaştı.
Twitter'dan yayınladığı mesajda, bu durumu yaşamaktansa, bir hayvanla oturmayı tercih edeceğini ifade etti.
Endonezyalı kadının mesajı, takipçilerinden büyük tepki aldı.
Bunun üzerine Panari 5 dakika sonra tweetini sildi.
Ancak takipçileri ekran görüntüsünü almıştı bile.
Tweet, hızla sosyal medyada yayıldı.
Çok sayıda kişi, mankeni duyarsızlıkla suçladı.
Manken, sosyal medyada linç edilmesi üzerine, Endonezya’daki gazeteye konuşmak zorunda kaldı.
Uçuş boyunca susmayan bebeğin sinirlerini bozduğunu söyledi.
'Duygularım yüzünden yaptığım hatadan dolayı özür dilerim' dedi.
Bir daha böyle davranmayacağının sözünü verdi.
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