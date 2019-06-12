HABER

Yayınladığı mesaj başını yaktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Angela Panari isimli Endonezyalı kadın, uçak yolculuğu sonrası attığı Tweet ile sosyal medyada gündem yarattı. Yanında oturan yolcunun bebeği nedeniyle zor bir seyahat yapan genç kadın, yayınladığı mesajda bu durumu yaşamaktansa bir hayvanla oturmayı tercih edeceğini yazdı.

Kısa süre sonra yayınladığı mesajı silme kararı alan Panari, ekran görüntüsü ile hızla yayılan paylaşımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Uçaktan iner inmez hemen tweet attı.
Yazdığı mesaj beş dakikada ortalığı karıştırdı.
Yalnızca Instagram’da 2 milyona yakın takipçisi olan genç fenomen, bu sefer takipçilerini kızdırdı.
24 yaşındaki manken, Twitter’da yazdıklarıyla dünyayı sarstı.
Uçaktaki bebek ağlaması sesinden sıkılan Angela Panari; bir mesaj paylaştı.
Twitter'dan yayınladığı mesajda, bu durumu yaşamaktansa, bir hayvanla oturmayı tercih edeceğini ifade etti.
Endonezyalı kadının mesajı, takipçilerinden büyük tepki aldı.
Bunun üzerine Panari 5 dakika sonra tweetini sildi.
Ancak takipçileri ekran görüntüsünü almıştı bile.
Tweet, hızla sosyal medyada yayıldı.
Çok sayıda kişi, mankeni duyarsızlıkla suçladı.
Manken, sosyal medyada linç edilmesi üzerine, Endonezya’daki gazeteye konuşmak zorunda kaldı.
Uçuş boyunca susmayan bebeğin sinirlerini bozduğunu söyledi.
'Duygularım yüzünden yaptığım hatadan dolayı özür dilerim' dedi.
Bir daha böyle davranmayacağının sözünü verdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
instagram fenomen

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tanımadığımız bilmediğimiz sıradan insanları yok fenemon yok ünlü diye niye bize servis edersiniz. böyle saçma salak haber bu ülkemde de çok var,
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’den İngiltere’ye Assange için iade talebi

ABD’den İngiltere’ye Assange için iade talebi

Trump anlaşmayı yanlışlıkla ifşa etti! Detaylar ortaya çıktı

Trump anlaşmayı yanlışlıkla ifşa etti! Detaylar ortaya çıktı

Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

ABD ile İran arasında ipler gittikçe geriliyor! 'Savaşın karşılığı yine savaştır'

'Savaşın karşılığı yine savaştır'

BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyor

Kremlin'den S-400 açıklaması

Kremlin'den S-400 açıklaması! Tarih belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.