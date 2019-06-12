Yayınladığı mesaj başını yaktı!

Kısa süre sonra yayınladığı mesajı silme kararı alan Panari, ekran görüntüsü ile hızla yayılan paylaşımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yazdığı mesaj beş dakikada ortalığı karıştırdı.

Yalnızca Instagram’da 2 milyona yakın takipçisi olan genç fenomen, bu sefer takipçilerini kızdırdı.

Uçaktaki bebek ağlaması sesinden sıkılan Angela Panari; bir mesaj paylaştı.

Twitter'dan yayınladığı mesajda, bu durumu yaşamaktansa, bir hayvanla oturmayı tercih edeceğini ifade etti.