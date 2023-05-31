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Yayınlandı! Apple Watch sahiplerine watchOS 9.5.1 müjdesi

31.05.2023 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple dün, Apple Watch için tasarlanmış bir güncelleme olan watchOS 9.5.1'i yayınladı. watchOS 9.5'in kullanıma sunulmasından iki hafta sonra yayınlanan watchOS 9.5.1, küçük bir hata düzeltme güncellemesi olarak ifade ediliyor.

Yayınlandı! Apple Watch sahiplerine watchOS 9.5.1 müjdesi

Apple Watch sahiplerine watchOS 9.5.1 müjdesi geldi. Teknoloji devi, küçük bir hata düzeltme güncellemesi olan watchOS 9.5.1'i yayınladı.

WATCHOS 9.5.1 NASIL İNDİRİLİR?

Küçük bir hata düzeltme güncellemesi olarak ifade edilen watchOS 9.5.1, iPhone'daki Apple Watch uygulaması açılıp Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek ücretsiz olarak indirilebiliyor.

watchos

Apple'ın güncellemeye ilişkin notlarına göre, güncelleme Apple Watch için iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor, ancak hangi hataların giderildiğine dair ayrıntı verilmiyor.

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