Yayınlandı! Apple Watch sahiplerine watchOS 9.5.1 müjdesi

Apple Watch sahiplerine watchOS 9.5.1 müjdesi geldi. Teknoloji devi, küçük bir hata düzeltme güncellemesi olan watchOS 9.5.1'i yayınladı.

WATCHOS 9.5.1 NASIL İNDİRİLİR?

Küçük bir hata düzeltme güncellemesi olarak ifade edilen watchOS 9.5.1, iPhone'daki Apple Watch uygulaması açılıp Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Apple'ın güncellemeye ilişkin notlarına göre, güncelleme Apple Watch için iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor, ancak hangi hataların giderildiğine dair ayrıntı verilmiyor.

