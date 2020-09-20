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Yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası malzemeleri nelerdir? Yayla çorbası püf noktaları nelerdir? 19 Eylül MasterChef yayla çorbası tarifi!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

19 Eylül 2020 Cumartesi gecesi 58. bölümüyle izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye’de kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele etti. Seçilen seyircilerin evlerine gönderilen menüde yer alan yemekler merak konusu olmaya başladı. Üçüncü dokunulmazlığı kazanmak için çaba sarf eden yarışmacılardan şefler yayla çorbası istedi. Peki yayla çorbasının yapımı nasıldır? İşte 19 Eylül MasterChef Türkiye yayla çorbası ve püf noktası!

Yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası malzemeleri nelerdir? Yayla çorbası püf noktaları nelerdir? 19 Eylül MasterChef yayla çorbası tarifi!

MasterChef Türkiye programından sonra izleyicilerin yarışmada yapılan yemeklere karşı ilgisi arttı. Yeni bölümde yapılan yayla çorbası tarifi sıkı takipçiler tarafından sorgulanmaya başladı. Seçilen seyircilerin evlerine ısıya dayanaklı kaplarla gönderilen yayla çorbasının malzemeleri nelerdir? MasterChef yayla çorbası yapılışı...

YAYLA ÇORBASI MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 7 su bardağı su
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • Tuz
  • Nane

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yayla çorbası yapımına pirinçler yıkanarak başlanır. Tencereye alınan pirinçlerin üzerine sıvıyağ ve su eklenerek haşlanır. Başka bir tarafta derin bir kaba yoğurt, yumurta, tuz, un ve 1 su bardağı su ilave edilerek çırpılır. Pirinçlerin haşlanması tamamlandığında üzerine yoğurtlu karışım eklenir. Çorbanın kesilmemesi için kaynayana kadar sürekli karıştırılır. Kaynamaya başladıktan 10-15 dakika sonra ocağın altı kapatılır. Küçük bir tavada nane ile yağ karışımı kızartılır. Servis edilmeden önce yayla çorbasının üzerine nane eklenir.

YAYLA ÇORBASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Yayla çorbası püf noktası arasında süzme yoğurt kullanmak yer alır. Çünkü süzme yoğurt daha kolay bir şekilde çorbanın kıvamının ayarlanmasını sağlar. Kıvamın koyu olması durumunda ise azar azar sıcak su eklemek diğer bir püf noktası olarak bilinir. Yayla çorbası püf noktalarının sonuncusu ise su yerine tavuk suyunun tercih edilmesidir. Tavuk suyu ile çorbanın lezzeti daha üst noktalara taşınır. Tavuk suyunun yerine eğer bulyon kullanması düşünülüyorsa; tuz miktarına dikkat edilmelidir.

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