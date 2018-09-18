Yayla dönüşü evinde malzeme bırakanlar yandı... Yasal işlem başlatılacak!

Bölücü terör örgütü PKK’nın Karadeniz kırsalında yaşamsal faaliyetinin çoğunluğunu sağladığı yayla evi hırsızlığına karşı tedbirler alınıyor. Tedbirler içerisinde, yaylalardan göç başladıktan sonra muhtarlar ve jandarma tarafından kontrol edilecek. Evlerinde örgüt üyelerinin kullanabileceği yaşamsal ve işlerine yarayabilecek malzeme bulunan ev sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatılacak.

Espiye Belediye Başkanlığı tarafından konuya ilişkin resmi web sitesinden duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda “İlçemiz sınırlarında oba, yayla evlerinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının barınmalarını kolaylaştıracak yaşam malzemeleri erzak ile işlerine yarayabilecek her türlü malzeme (pil, akü, güneş paneli, elektrik kablosu, tüp, kazma, kürek, küçük ev aletleri vb.) bırakılmaması İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği yaylaların boşaltılmasına müteakip muhtar ve jandarma devriyeleri ile kontrol edilerek emre uymayan ev sahipleri hakkında yasal işlem yapılacağı, ilgili kanun maddelerinde belirtilen hususlar dışında mera, yayla kışlaklara bina, ev ahır ve benzeri inşaat faaliyetlerinin yapımı yasak olup, izinsiz yapı ile mücadele tüm kamu görevlileri ve vatandaşlar gerekli hassasiyeti göstermesi yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı tüm ilçemiz vatandaşlarına saygı ile duyurulur” denildi. (İHA)

