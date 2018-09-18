HABER

Yayla dönüşü evinde malzeme bırakanlar yandı... Yasal işlem başlatılacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

Giresun'da muhtar ve vatandaşlar için uyarılarda bulunularak, yayla dönüşü evinde malzeme bıraktığı tespit edilen ev sahipleri hakkında işlem başlatılacağı açıklandı.

Yayla dönüşü evinde malzeme bırakanlar yandı... Yasal işlem başlatılacak!

Bölücü terör örgütü PKK’nın Karadeniz kırsalında yaşamsal faaliyetinin çoğunluğunu sağladığı yayla evi hırsızlığına karşı tedbirler alınıyor. Tedbirler içerisinde, yaylalardan göç başladıktan sonra muhtarlar ve jandarma tarafından kontrol edilecek. Evlerinde örgüt üyelerinin kullanabileceği yaşamsal ve işlerine yarayabilecek malzeme bulunan ev sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatılacak.

Espiye Belediye Başkanlığı tarafından konuya ilişkin resmi web sitesinden duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda “İlçemiz sınırlarında oba, yayla evlerinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının barınmalarını kolaylaştıracak yaşam malzemeleri erzak ile işlerine yarayabilecek her türlü malzeme (pil, akü, güneş paneli, elektrik kablosu, tüp, kazma, kürek, küçük ev aletleri vb.) bırakılmaması İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği yaylaların boşaltılmasına müteakip muhtar ve jandarma devriyeleri ile kontrol edilerek emre uymayan ev sahipleri hakkında yasal işlem yapılacağı, ilgili kanun maddelerinde belirtilen hususlar dışında mera, yayla kışlaklara bina, ev ahır ve benzeri inşaat faaliyetlerinin yapımı yasak olup, izinsiz yapı ile mücadele tüm kamu görevlileri ve vatandaşlar gerekli hassasiyeti göstermesi yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı tüm ilçemiz vatandaşlarına saygı ile duyurulur” denildi. (İHA)

PARTNERTarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...Tarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...
Okullları boyayan hükümlülere teşekkür belgesi verildiOkullları boyayan hükümlülere teşekkür belgesi verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yayla giresun Espiye

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

'En Büyük Savaş'ta Trump kararını açıkladı

'En Büyük Savaş'ta Trump kararını açıkladı

Çukur yeni sezonda Cumali ve Karakuzular fırtınası esti! Çukur final sahnesinde Selim sürprizi

Çukur yeni sezonda Cumali ve Karakuzular fırtınası esti! Çukur final sahnesinde Selim sürprizi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İznik Gölü'nde şok görüntü! Tekneler yanaşamıyor

İznik Gölü'nde şok görüntü! Tekneler yanaşamıyor

Kayıp Sedanur Güzel için arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp Sedanur Güzel için arama çalışmaları devam ediyor

Şişli'de döviz bürosunu soyan hırsızlardan ikisi Gemlik'te yakalandı

Şişli'de döviz bürosunu soyan hırsızlardan ikisi Gemlik'te yakalandı

Eric Cartman ve Bart Simpson nasıl karakterlerdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 12.30)

Eric Cartman ve Bart Simpson nasıl karakterlerdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 12.30)

Ataşehir'de trafik magandası!

Ataşehir'de trafik magandası!

Ankara'da FETÖ operasyonu! MİT'te görevli 15 astsubay için gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! MİT'te görevli 15 astsubay için gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.