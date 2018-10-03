Yayla dönüşü, hayvanlarını nehirden geçirdiler

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da yayla sezonunun sona ermesi ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiricileri de zorlu dönüş yoluna geçti. Yüzlerce koyunla birlikte günlerce yol alan sürü sahipleri, hayvanlarını Karasu Nehri'nden geçirirken zor anlar yaşadı.
Merkeze bağlı Pınarönü köyünde küçükbaş hayvancılık yapan Ali Çelik (42), her yıl yayla dönüşü bin 200 küçükbaş hayvandan oluşan sürüsünü büyük bir mücadele ile Karasu Nehri'nden geçirerek merasına götürüyor. Yaz aylarında hayvanlarını 70 kilometre mesafedeki Gümüşhane'ye bağlı Çimen Yaylası'nda otlatan Çelik, yayla sezonunun bitmesi ile birlikte dönüş yolculuğunu 5 günde tamamladı. 15 kilometre uzaklıktaki köprüyü kullanmak yerine havanları Karasu Nehri'nden geçirmeyi tercih eden Çelik, beraberindeki çobanlar ile birlikte önce eşekleri sonra da koyunları suya soktu.
'TEMİZLENİYORLAR'
Hayvanlarını güçlükle nehirden geçiren Çelik, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da gittiğimiz yayla sezonunu bitirerek, buradan 70 kilometre uzaklıktan köyümüze geldik. Köprü 15 kilometre daha uzakta olduğu için sürüyü Karasu Nehri'ne vurup geçirdik. Bu sayede koyunlarımız keneden, tozdan, pireden temizleniyor" dedi.
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