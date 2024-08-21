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  4. Yayla evinde yanarak can verdiler! Söndürecek su yoktu... Kundaklama şüphesi: Akrabalar gözaltında

Yayla evinde yanarak can verdiler! Söndürecek su yoktu... Kundaklama şüphesi: Akrabalar gözaltında

21.08.2024 14:10
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21.08.2024 14:10
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Kahreden olay Trabzon'da yaşandı. Sabah saatlerinde bir yayla evinde yangın çıktı. Yaylada yangını söndürecek su olmayınca yayla sakinlerinin ihbar edip gözyaşları içinde izlemekten başka çaresi kalmadı. Yangında yaşamını yitiren 3 kişinin akrabaları gözaltına alındı.

Yangın Araklı ilçesinin Kayacık mahallesinde yer alan Haçovit Yaylası’ndaki bir yayla evinde başladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

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YAYLADA YANGINI SÖNDÜRECEK SU YOKTU

Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası’nda sabah 06.40 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arif Altuntaş’a ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi.

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ÜÇ KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş (61) ve akrabaları Kasım Altuntaş (67) olmak üzere 3 kişi yanarak öldü.

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KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ: AKRABALAR GÖZALTINDA

İstanbul'dan yaz tatili için yayla evlerine gelen Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin evdeki tadilat için de akrabalarından Kasım Altuntaş'ı da usta olarak getirdiği öğrenildi. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu 3 kişi ile dün Arif Altuntaş’ın tartışma yaşadığı ve yaşanan tartışmanın sabahında olayın gerçekleştiği öğrenildi.

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"ŞOKE OLDUK, KÖYÜMÜZDE HİÇ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞMAMIŞTIK"

Kayacık mahalle muhtarı Ali Erbay, olayla ilgili jandarmanın incelemesinin sürdüğünü belirterek “Sabah 7 sıralarda beni azam aradı ve yaylara böyle bir olay olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye, jandarma ekipleri ve savcı yaylaya geldi. Olayla ilgili net bir bilgimiz yok. Jandarma ve savcılığın raporunu bekliyoruz. Ben 55 yaşındayım. Şoke olduk biz bu tip şeyleri televizyonda izlerdik. Bugüne kadar köyümüzde böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştık” dedi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın Trabzon yayla
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