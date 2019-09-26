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"Yayla evlerinde yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmayın" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:36 | Son Güncelleme

Kars Valiliğinden, vatandaşlara, teröristlerin erzak ve yaşam malzemesi temininin önlenmesi amacıyla yayla evlerinde ve meralarda yiyecek ile yaşam malzemesi bırakmamaları uyarısında bulunuldu

Kars Valiliğince, il genelindeki yayla ve meralardan dönmeye başlayan yaylacıların, teröristlerin erzak ve yaşam malzemesi temininin önlenmesi amacıyla, yayla evleri ile meralarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmaması istendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla vatandaşların, kent genelindeki yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerde, yiyecek içecek dahil tüm gıda maddeleri ile terör örgütü mensuplarının barınmasını kolaylaştıracak tüp, pil, akü ve güneş paneli gibi her türlü yaşam malzemesini bırakmaması uyarısında bulunuldu.

Vatandaşların konuyla ilgili olarak gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmaları istenen açıklamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde "155 Polis İmdat" ve "156 Jandarma İmdat" hatlarına ihbarda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

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Kars Kars Valiliği

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