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Yayla gezintisi cinayetle bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaylaya gezmeye giden 3 arkadaştan biri yaptıkları kaza sonrası çıkan tartışmada diğer iki arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaylaya gezmeye giden 3 arkadaştan biri yaptıkları kaza sonrası çıkan tartışmada diğer iki arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet bir hafta önce kaybolan Emre Kara’nın ailesinin kayıp ihbarı sonrası ortaya çıktı.
Trabzon’da 28 Ağustos günü ortadan kaybolan oğlu Emre Kara’yı merak eden babası Mehmet Kara polise kayıp ihbarında bulundu. Baba Mehmet Kara oğlunu kullandığı aracın plakasını da polis ekiplerine verirken, polisin ısrarlı takibi sonucunda Emre Kara’nın aracı Akçaabat ilçesinde bulundu. Araçta parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri güvenlik kameralarından da Kara’nın arkadaşı Mehmet K.’yı tespit etti. Gözaltına alınan Mehmet K. İfadesinde Emre Kara’yı öldürdükten sonra yaylada attıkları yeri göstererek cinayeti yanında bulunan Yusuf Ö.’nün işlediğini söyledi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine Yusuf Ö.’yü de gözaltına alırken, Yusuf Ö. hakkındaki iddiaları reddederek cinayeti Mehmet K.’nın işlediğini belirtti.
Zanlıların ifadelerinde 28 Ağustos günü Akçaabat ilçesi Simba Yaylasına çıktıkları ve burada bir kız çocuğuna araçla çarpmaları üzerine çıkan tartışma sonucunda aracın sürücü Emre Kara’nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Bıçaklanarak yol kenarına atılan Emre Kara’nın öldüğünden emin olmak için gece yarısı cesedin yanına giden şüphelilerden Mehmet K.’nın cesedi taşla ezdiği öğrenilirken, çelik yelek giydirilen iki şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden adliye binasına götürüldü.

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