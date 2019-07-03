HABER

Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

 AMASYA'nın Taşova ilçesinde, 100 haneli yayla köyü Kırkharman'da köylüler, atıl olan ilkokul binasını, aralarında para toplayıp, sinema salonu ile kütüphaneye dönüştürdü. Haftanın 4 günü toplanan köylüler, birlikte sinema filmi izliyor.

Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Taşova ilçesinde, 100 haneli yayla köyü Kırkharman'da köylüler, atıl olan ilkokul binasını, aralarında para toplayıp, sinema salonu ile kütüphaneye dönüştürdü. Haftanın 4 günü toplanan köylüler, birlikte sinema filmi izliyor. Hayatlarında ilk kez beyaz perde ile tanışanlar ise heyecan yaşıyor.
Taşova ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki 100 haneli yayla köyü Kırkharman'da 22 yıldır atıl olan ilkokul binası için köylüler, harekete geçti. Kırkharman Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Naci Özkan’ın öncülüğünde aralarında para toplayan köylüler, tadilatını yaptıkları eski okul binasını 30 kişilik bir sinema salonu ile kütüphaneye dönüştürdü. Atatürk köşesi ile etkinlik salonu da oluşturulan okulda haftanın 4 günü toplanan kadın-erkek, genç yaşlı köylüler, birlikte sinema filmi izliyor. Köylülerin sinema eğlencesi renkli görüntülere sahne oluyor. Köyde ilk kez beyaz perde ile tanışanlar ise ayrı bir heyecan yaşıyor. Köylüler, internet üzerinden komedi ve macera filmlerini izlemeyi tercih ediyor.
'HERKES BU ÇALIŞMAMIZI KONUŞUYOR'
Kırkharman Köyü Muhtarı Ömer Durmuş, okulun kapanmasının ardından binanın harabeye döndüğünü söyleyerek, "Çatısı yıkıktı, camları kırıktı, içi dökük haldeydi. Derneğimizin girişimiyle köylülerimizle imece halinde burayı, bu hale getirdik. İçine sinema salonu yapıldı. Bu bir ilk diyebiliriz. İlçemizde bile herkes bu yaptığımız çalışmayı konuşuyor. Koltukları, kademe kademe yüksekliği, perdeleri ile gerçek bir sinema salonundan farksız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
‘BİR AYDA TADİLATI YAPILDI’
Yaklaşık bir ay içinde okul tadilatını yaptıklarını söyleyen Zehra Ercan da "Çocuklarımız için kütüphane var ve kitap okuyorlar. Biz de sinemamızda film izliyoruz. Ramazan ayında burada hep birlikte iftar yaptık. Taşova ilçemizde sinema salonu yok. Ama bizim köyümüzde var. Hayatında ilk defa burada sinemada film izleyen arkadaşlarımız var. Çok güzel, imece usulüyle, herkesin yardımıyla burayı bu hale getirdik. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bir yayla köyü burası. Bu yaptığımız çalışmanın bütün köylere de örnek olmasını dileriz" diye konuştu.
‘İLK DEFA SİNAMAYA GİTTİM’
Köy sakinlerinden 3 çocuk annesi Safiye Duman (46) ise "Ben hayatımda ilk defa sinemaya gittim. Hayatımız köyümüzde geçti. Sinemada film izlemek çok güzelmiş. Çok beğendim. Televizyondan film izlemek gibi değil. Burada hep birlikte arkadaşlarla birlikte film izledik. Büyük şehirlerdeki gibi biz de artık sinemaya gidebiliyoruz" diye konuştu.
‘TELEVİZYONDA İZLEMEKDEN DAHA GÜZEL’
Emine Günel de (54), "Arkadaşlarla burada buluşuyoruz. Sohbet ediyoruz, ardından hep birlikte film izliyoruz. Burada iki defa film izledim. Televizyonda izlemek gibi değil, sinema salonunda izlemek çok daha güzel. Harika bir etkinlik oldu bizim için. Taşova’da bile sinema salonu yok, ama bizim köyümüzde var" dedi.
4 çocuk annesi Yetgül Yalçın da (60), "Er de olsa, geç te olsa gelip burada film izliyoruz. Evdeki gibi olmuyor, burada daha zevkli oluyor. Ben ilk defa 7 yaşındayken sinemaya gitmiştim, ondan sonra hiç nasip olmamıştı. Şimdi köyümüzde sinema salonu var. İki defa burada film izledim. Çok mutlu oldum. Hem evde, tarlada işlerimizi yapıyoruz, hem de gelip burada film izleyebiliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdilerYayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdilerYayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdilerYayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Dubai şeyhinin eşinden İngiltere’ye sığınma talebiDubai şeyhinin eşinden İngiltere’ye sığınma talebi
Hazar Gölü'nde su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktıHazar Gölü'nde su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Diyadin Belediye Başkanı ve yardımcısının polislerce darbedildiği iddiası! Yalanlama geldi

'Belediye başkanı darbedildi' iddiasına yalanlama!

'Demirören Medya Grubu satılıyor' iddiasına açıklama!

Demirören Medya Grubu satılıyor mu?

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden 'Arapça' tabela açıklaması

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İstanbul'da yol verme tartışmasında silahlar konuştu

Dehşeti yaşadılar! Kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.