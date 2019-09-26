Yayla ve meralarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı

Samsun Valiliğinden, yayla ve meralardan dönen vatandaşlara erzaklarını yaylada bırakmamaları uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Son dönemde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla, erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını, bırakılan malzemelerden karşılayabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle vatandaşlarımızın geri dönüşlerinde yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullandıkları evlerde gıda, yiyecek ve içecek türünden hiçbir malzemeyi bırakmamasının önem arz ettiği bildirilmiştir. Bu evlere sahip tüm vatandaşlarımızın konuya özenle dikkat etmeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

