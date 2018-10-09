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Yayla yasaklarının kaldırılması hayvancılığı canlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Muş'ta güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik yürüttüğü başarılı operasyonların ardından yayla yasaklarının kaldırılması, hayvancılık potansiyelini yükseltti - İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın: - "Terörün azalması, ilimizde huzur ve güvenin sağlanması, yaylaların da açılmasıyla besicilerimizin hayvanlarını rahatlıkla otlatabileceği alanlar oluştu" - Besici Derman Yıldırım: - "Yaylacılar çoğalmış. Herkes serbest gezebiliyor. Terör varken birçok kişi hayvanını satarak göç etti. O zaman 300 koyun besliyordum, şu anda bin koyunum var"

Muş'ta güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından yayla yasaklarının kaldırılması, hayvancılık potansiyelinin yükselmesini sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar sonucu Muş'ta hayvancılık potansiyelinin Türkiye ortalamasında 10. sıraya yükseldiğini söyledi.

Kentte son zamanlarda huzur ve güven ortamının sağlanması, yayla yasaklarının da kaldırılmasıyla hayvancılığın her geçen gün arttığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"İlimizde 2 milyon 800 dönüm mera ve yaylanın yanı sıra bir milyon dönüm de çiftçilere ait özel çayır ile 700 bin dönüm yonca, korunga ve fiğ gibi tarım alanlarımız bulunuyor. Bundan dolayı hayvan varlığımız her yıl artarak devam ediyor. Hayvancılık ilimiz için önemli bir gelir kaynağı. 2002 yılında 220 bin olan büyükbaş hayvan sayımız bugün itibarıyla 306 bin seviyesine ulaştı. Terörün azalması, ilimizde huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber yaylaların da açılmasıyla besicilerimizin hayvanlarını rahatlıkla otlatabileceği alanlar oluştu."

Aydın, özellikle bakanlığın uyguladığı projeler, suni tohumlama çalışmaları ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında işletmelere verilen destekler sayesinde 2002 yılında 36 bin ton olan et üretiminin bu yıl itibarıyla 89 bin tona yükseldiğine dikkat çekti.

2015 yılında 900 bin olan koyun varlığının şu anda bir milyon 100 bine yükseldiğini anlatan Aydın, "Meraların açılması, huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle beraber ilimizde hayvan artışı devam ediyor. Bunun yansımaları hayvansal ürünleri de etkiliyor. Süt üretimimiz 220 bin tondan 354 bin tona yükselmiştir. Hayvancılığın gelişmesi için desteklerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

- "300 koyun besliyordum şu anda bin koyunum var"

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Üçevler köyünde hayvancılık yapan Derman Yıldırım ise güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu yaylalarda rahatlıkla hayvan otlattıklarını ve her geçen gün hayvancılığın geliştiğini ifade etti.

Yıldırım, "Yaylacılar çoğalmış. Herkes serbest gezebiliyor. Terör varken birçok kişi hayvanını satarak göç etti. O zaman 300 koyun besliyordum, şu anda bin koyunum var." dedi.

Besici Ahmet Ak da birkaç yıl önce bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle köylülerin hayvan sayısını azalttığını, bazılarının da şehirlere göç etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Huzurun sağlanmasının ardından birçok kişinin köyüne döndüğünü vurgulayan Ak, "Yaylalar güzelleşti, herkes huzur içinde. Bu açıdan hayvancılık artıyor. Daha önce 50 koyunu olan vatandaş bu sayıyı 200'e çıkarmış." ifadesini kullandı.

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