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Yayla yollarında karla mücadele

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki yayla yollarında yüksekliği yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri, iş makineleriyle açılıyor.

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki yayla yollarında yüksekliği yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri, iş makineleriyle açılıyor. Bölgede göç hazırlığında olan Yörüklerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çetin geçen kış nedeniyle kapalı olan yayla yollarında çalışmalara hız verildi. Yoğun yağış nedeniyle yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri iş makineleriyle temizlenmeye çalışılıyor. Karların eridiği yaylalarda bazı yollar kendiliğinden açılırken, bazılarına ise Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi'ne bağlı iş makineleriyle müdahale ediliyor. Akseki'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Göktepe Yaylası'na ulaşımı sağlayan yollardaki kar kütleleri, iş makineleriyle yarılarak temizlendi. Yayla yolları göçe hazırlanan Yörükler için hazır hale getirilirken, bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

'SIKINTI ÇEKMEDEN YAYLAMIZA GELECEĞİZ'

Manavgat'tan Göktepe Yaylası'na göçe hazırlanan hayvan yetiştiricisi Ramazan Keçer, "Burası Akseki Göktepe Yaylası Yukarı Çenger Mahallesi. Yolumuz açılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve kırsal hizmetler başkanına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sıkıntı çekmeden yaylamıza geleceğiz. Buralarda 3 metreyle 5 metre kar olan yerler var. Derelerde heyelan olan yerler var" dedi.

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