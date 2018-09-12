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Yayla yolunda kaza: 3 ölü, 8 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

 GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Yayla yolunda kaza: 3 ölü, 8 yaralı (1)

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ericek köyü Kökdiken mevkiinde meydana geldi. Karaovacık Yaylası'ndan dönenlerin içinde bulunduğu Aykut Tok yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla ilçe ve kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Yayla yolunda kaza: 3 ölü, 8 yaralı (1)Yayla yolunda kaza: 3 ölü, 8 yaralı (1)Yayla yolunda kaza: 3 ölü, 8 yaralı (1)Yayla yolunda kaza: 3 ölü, 8 yaralı (1)

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