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Yayla yolunda kaza: 5 ölü, 11 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

VALİLİK: 5 ÖLÜ, 11 YARALI Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün dere yatağına yuvarlandığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı.

VALİLİK: 5 ÖLÜ, 11 YARALI
Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün dere yatağına yuvarlandığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı. Kazada yaralananların sayısının ise 11 olduğu belirtildi.
Giresun Valiliği de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bugün saat 10.00 sıralarında Espiye Ericek köyü Kökdiken Mahallesi mevkiinde, minibüs virajı alamayarak dere yatağına yuvarlanmıştır. Minibüste bulunan 17 yolcudan; 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştır.Yaralılarımızın tedavileri; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

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