Yayla yolunda kaza: 5 ölü, 16 yaralı (3)- Yeniden

Sayın yazıişleri müdürlerine

'Yayla yolunda kaza: 5 ölü, 11 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunda yeniden veriyoruz.

---------------

Yeniden

Hakan KABAHASANOĞLU- Selçuk BAŞAR/ESPİYE (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün dere yatağına yuvarlanması sonucu, 3’ü çocuk, 5 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ericek köyü Kökdiken mevkiinde meydana geldi. Karaovacık Yaylası'ndan dönenlerin içinde bulunduğu Aykut Kök yönetimindeki 28 YG 193 plakalı minibüs, girdiği virajda kontrolden çıkıp dere yatağına yuvarlandı. İçerisinde 21 kişinin olduğu minibüste, tam bir can pazarı yaşandı. Kazada, Nursel Topkara (23) oğlu Yusuf Topkara (3), Samet Sağır (2), Sezer Oral (14) ve Esmanur Turan (5) hayatını kaybetti. Ahmet Aydın, Berat Topkara, Nimet Sağır, Furkan Turan, Fatma Turan, Altun Karaman, Nurhayat Sağır, Aykut Kök, Mehmet Atabay, Nuri Hançer, Arzu Menki, Emine Pul, Mustafa Aras Atabay, Mehmet Şişman, Gülüşan Sarıbaş ve Can Tüysüz ise kazada yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılıp, hazır bekleyen ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki hastanele kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI



