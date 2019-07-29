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Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Rize’de bir köy muhtarı, Avusor Yaylası’nda inşaat alanlarını iş makinesiyle kapatıp yola da taşlar koyarak kaçak yapılaşmaya tepki gösterdi.Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, Komilo köyü, Köprübaşı Köyü, Kadıköy köy halklarının kullandığı Avusor Yaylası’nda artan kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için iş makinesi tuttu.

Rize’de bir köy muhtarı, Avusor Yaylası’nda inşaat alanlarını iş makinesiyle kapatıp yola da taşlar koyarak kaçak yapılaşmaya tepki gösterdi.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, Komilo köyü, Köprübaşı Köyü, Kadıköy köy halklarının kullandığı Avusor Yaylası’nda artan kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için iş makinesi tuttu. Tuttuğu iş makinesi ile inşaat alanlarını kapatan Muhtar Sezgin, arsalara giden araç yolunu da taşlar koyarak kapattı. Sezgin, “Örnek olacak bir uygulama olabilir. Arsa açıldığı an müdahale edersen vatandaşında canı yanmaz” dedi.

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı

Yayla yolunu taşlarla kapatıp kaçak yapılaşmaya savaş açtı
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