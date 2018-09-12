Yaylacılar dönüş yolunda

MUŞ (AA ) - Muş'ta, yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçiren vatandaşlar, havaların soğumaya başlaması ile dönüş yolculuğuna çıktı.

Yaz aylarında, hayvanlarını otlatmak amacıyla Yücetepe ve Bahçe köylerinden bölgedeki yüksek rakımlı Yücetepe, Bahçe, Derik ve Kurtuk Yaylalarına çıkan aileler, hava sıcaklıklarının düşmesi üzerine köylerine dönmeye başladı.

İslam Tan, 30 yıldır Yücetepe köyünde çobanlık yaptığını ve her yıl ilkbahar aylarında köylerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Derik Yaylası'na çıktıklarını söyledi.

Köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu anlatan Tan, "Hayvanlarımızın iyi gelişmesi ve bereketli bir ürün alınması için her yıl ilkbahar aylarında yaylaya çıkıyoruz. Burada 3 ay kaldıktan sonra havaların da soğuması ve ekin alanlarının kalkmasıyla tekrar dönüş yapıyoruz. Şu anda yayladan dönüş yaptık. Burada peynir, yoğurt ve tereyağı stoku yapıyoruz. Allah nasip ederse seneye tekrar yaylalara çıkacağız. Tek isteğimiz ülkemize huzurun gelmesidir." diye konuştu.

Besici Cihan Yıldırım da yaylada kadınların günde bir kez hayvanları sağdığını ve havaların soğuması üzerine birkaç gün sonra bu işlemin sona ereceğini ifade etti.

Berivan (süt sağan kadın) Nazmiye Tan ise yayladan dönüş yaptıklarını dile getirerek, karın yağması ile hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak yerlere götüreceklerini söyledi.

