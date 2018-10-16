Yaylacılar dönüş yolunda

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- İLKBAHAR aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Muş'a gelen yaylacıların, dönüş yolculuğu başladı.
Havaların soğumasıyla birlikte Muş'a gelen yaylacılar, memleketlerine dönmeye başladı. Koyun ve keçi sürüleri çobanlar eşliğinde dönüş yolculuklarını yaklaşık 20 günde tamamlayacak. Günde ortalama 5 kilometre yol yürüdüklerini belirten yaylacılardan Zahir Çelik, "Batman'dan ilkbahar ayında Muş'a gelmiştik. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Biz de hayvanlarımızla birlikte dönüş yoluna çıktık. Sabah erken kalkıp kahvaltı yapıyoruz. Hayvanları otlattıktan sonra yiyeceklerimizi, eşyalarımızı eşeklere yükleyerek yola koyuluyoruz. Belli bir süre yürüdükten sonra konaklayacağımız yerlerde eşyalarımızı eşeklerden indirip sabah tekrar yüklüyoruz. Kışı memleketimizde geçirip, ilkbahar ile birlikte Muş'a yeniden geleceğiz" diye konuştu.
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