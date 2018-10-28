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Yaylacılar kara yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz’de yağan mevsimin ilk karı ile yaylalar beyaza büründü.

Yaylacılar kara yakalandı

İnan KALYONCU- Yalçın ŞAHİN/TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz’de yağan mevsimin ilk karı ile yaylalar beyaza büründü. Yaylalarda sürüleri ile bir gecede yağan kalınlığı 30 santimetreyi aşan kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar da dönüşe geçti.
Doğu Karadeniz'de önceki gün etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü. Sonbaharı yaşayan bölgede bir gecede yağan ve kalınlığı 30 santimetreyi aşan kar, yayla yollarını ulaşıma kapattı. Yaylalardan henüz dönmeyen yaylacılar ve çobanlarda büyük ve küçükbaş hayvanları ile kara yakalandı.
Trabzon’un Tonya ilçesinde beyaz örtü ile kaplanan yaylalardan kara yakalanan yaylacılar, hayvanlarıyla köylerine doğru dönüşe geçti. 8 saatlik yolculukla karlı yollardan küçükbaş hayvanları ile inen çobanlar, kış aylarını geçirmek için köylerine doğru yol alıyor.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylasında büyükbaş hayvanları ile kara yakalanan yaylacılar erken yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi aştığı yaylada kalan yaylacılar dönüş için hazırlıklara başladı. Yukarı Kavron Yaylası'nda beyaz örtü ile kartpostallık görüntüler oluştu.
Bir hafta daha yaylada kalmayı düşündüklerini anlatan yaylacılar, sürpriz karın bir gecede yağdığını anlattı.
YAYLALARDAN 'DÖNÜN' ÇAĞRISI
Doğu Karadeniz'de yağan karla birlikte yolları kapanan yaylalarda vatandaşlarda mahsur kaldı. Trabzon'unda iki ayrı noktada mahsur kalan 16 kişi AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede valiliklerde, mahsur kalma olaylarının önüne geçilebilmesi için yaylacıların ve çobanların köylerine dönmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
YAYLACILIK GELENEĞİ
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Yaylacılar eylül ayı sonunda köylerine dönüyor.

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