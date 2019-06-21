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Yaylacılar, karavanıyla yolda kalan Alman turist için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Cimil Yaylası'nda, karavanı tümsekte kalan Alman turist için yaylacılar, seferber oldu.

Yaylacılar, karavanıyla yolda kalan Alman turist için seferber oldu

Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Cimil Yaylası'nda, karavanı tümsekte kalan Alman turist için yaylacılar, seferber oldu. Karavan, çekiciyle tümsekten kurtarılmaya çalışılırken, yaylacılar da halatla çekerek, yardım etti. Yöre sakini Sümer Doğukan Aslan'ın turistle diyaloğunun yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.
Olay, İkizdere ilçesinde bulunan Cimil Yaylası'nda meydana geldi. Bölgeye tatile gelen Alman turistin kullandığı karavan, arazide tümsekte kaldı. Aracı hareket ettiremeyen turisti gören yaylacılar, hemen yanına koştu. Bu sırada yöre sakinlerinden Sümer Doğukan Aslan, Alman turist ile anlaşmaya çalıştı. Cep telefonu kamerasıyla video da çeken Aslan, Alman turiste, "Almanya'dan çıkmış, Cimil'e gelmiş. Biz arazili araçlarla kaldırıma çıkamıyoruz, sen bu araçla buraya nasıl geldin?" dedi.
Alman turistin adının Robin olduğunu öğrenen Aslan, "Robin, sen Almanya'dan çık, gel Cimil'e. Bu nasıl cesaret? Bir de tersten, dağlardan iniyor. Demek ki Almanya'dan Cimil'e yol var" diye konuştu. Alman turist ise anlamadığı Sümer Doğukan Aslan'ın konuşmalarını gülerek, dinledi. Sosyal medyadan paylaşılan, bu anların yer aldığı görüntüler, ilgi gördü.
Yaylacıların ihbarıyla bölgeye çekici getirilirken, karavan, tümsekten kurtarılmaya çalışıldı. Bu sırada yaylacılar da bağladıkları halatla karavanı çekerek, yardım etti. Uzun uğraşlar sonucu karavan, tümsekten indirilirken, Alman turist de yardımcı olan yaylacılara teşekkür edip, gezisine devam etti.

FOTOĞRAFLI

Yaylacılar, karavanıyla yolda kalan Alman turist için seferber olduYaylacılar, karavanıyla yolda kalan Alman turist için seferber olduYaylacılar, karavanıyla yolda kalan Alman turist için seferber olduYaylacılar, karavanıyla yolda kalan Alman turist için seferber oldu

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