Yaylacılık kültürü, turizmde tesisleşmeye yenik düşüyor

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- KARADENİZ yaylalarında hayvancılık yapan yöre sakinleri, bir yandan da turistlere hizmet veriyor. Bölgede turizmde artan talebi karşılamak için hayvanların otladığı meralarda tesisleşmeye yönelen yöre sakinlerinin baktıkları hayvan sayısında ise azalma olduğu gözlendi. Turizm çeşitliliğinin artmasıyla ön plana çıkan yayla turizmi ile Doğu Karadeniz yaylaları, son yıllarda turistlerin cazibe merkezi haline geldi. Yeşile ve doğaya yönelen yerli ve yabancı turistler gerek turlarla gerekse de özel araçlarıyla soluğu Karadeniz yaylalarında alıyor. Son yıllarda turizmde hareketlilik yaşayan bölgede artan talep, yaylacılık yapan yöre sakinlerinin hayvancılığın yanında, turizme yönelmesine neden oluyor. Önceleri gelen turistlerin yeme- içme ve konaklama taleplerini karşılamak için kendi evlerinde hizmet veren yaylacılar, son dönemlerde ise restoran, pansiyon ve otel gibi alanlarda tesisleşmeye yatırım yapıyor. Daha önce yaylacıların süt sağmasını izleyip, yağ ve tereyağını satın alan turistler, artık ineklerin otladığı meralarda küçük işletmelerle karşılaşıyor. Yaylacılar, yöneldiği sektörde; doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlere, yöresel yemekler de sunuyor. Turistlere hizmet veren yaylacıların, bölgede zamanla ineklerinin sayılarını azaltmaya başladığı da dikkat çekiyor.

HAYVANLCILIK YAPIP, TURİZM HİZMETİ VERİLİYORLAR Doğu Karadeniz’in birçok yaylasında olduğu gibi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiinde de aynı tablo yaşanıyor. Önceleri sadece hayvancılık yapan yöre insanı, turistlerin artan talebi nedeniyle şimdilerde ise bir yandan açtıkları küçük tesislerde hizmet veriyor, diğer yandan da hayvancılık geleneğini sürdürmeye çalışıyor. Yaylaya gelen turistler, hayvanların otladığı meralarda ilgi gösterdiği büyükbaş hayvanlarla da anı fotoğrafı çektiriyor. Yaylada hayvancılık yapıp turistik tesis işleten Hasan Osmanoğlu "Dedelerimizden öğrendiğimiz hayvancılığı biz de sürdürmeye çalışıyoruz, yeni nesil hiç meraklı değil bu mesleğe. Biz en son kuşağız galiba. Yaylamıza turistlerden gelen yoğun talep var. Bizi burada hayvancılık yaparken izliyorlar, diğer yandan hizmet de bekliyorlar. Biz de bu talebi karşılıksız bırakamadık hem konaklama hizmeti veriyoruz, hem de yöresel ürünler, hayvansal gıdalarla yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.