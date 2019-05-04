Yaylada 2,5 metrelik kar esareti, sahilde deniz keyfi

Antalya’nın yaylalarında 2,5 metrelik kar esareti yaşanırken, merkez Konyaaltı sahilinde ise deniz keyfi vardı.

Antalya’da erken gelen yaz "deniz, kum, güneş" severleri sahillere taşıdı. Konyaaltı Plajı’nda vatandaşlar güneşlenip yüzerek keyifli vakit geçirdi. Antalya’da güneşli havaları fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.

Mersin’in Anamur ve Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin ortaklaşa kullandığı, 2 bin 200 rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda vatandaşlar tarafından önceki gün çekilen fotoğraflar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Yüksek olması nedeniyle kışın aşırı kar yağışına maruz kalan yaylada birçok evin sadece çatı kısmının çok az bir bölümü göründü. Yaylada birçok ev kar yığınlarının altında kaldı. Yaylada bulunan evlerin kar altındaki görüntüsünün yaylaya çıkan vatandaşlar tarafından tek tek fotoğrafları çekildi. Vatandaşlar yaylanın yazın çekilen ve karsız olan fotoğrafları ile 2 Mayıs tarihinde çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yaylada bu görüntüler yaşanırken Antalya’nın merkezinde Konyaaltı sahili ise erken gelen sezonun tadını çıkaran tatilcilerle doldu. Sahilde bulmaca çözen bir vatandaş, vaktini deniz kenarında değerlendirmek istediğini söyledi. Deniz sezonunu yeni açtığını ifade eden kadın, "Gazetemi alıp geliyorum, dün girdim bugün henüz girmedim. Kıyılar yazın bile çok soğuk oluyor, açıklar daha güzel, ben de açılıyorum" dedi.

Rus bir turist ise Antalya’yı çok sevdiğini, geçen yıl gelip buraya yerleştiğini belirtti. Havanın her zaman güzel olduğunu ifade eden turist, Antalya’nın adeta cennet olduğunu aktararak, "Hava hafif soğuk olduğu için sahilde müzik dinlemeyi seviyorum, bazen de kitap okuyorum" diye belirtti.

Birbirine su atarak eğlenen gençler sudan çıkarak, İHA mikrofonuna suyun çok güzel olduğunu aktardı. Gençler, bu sene ilk kez denize girdiklerini ve bundan sonra fırsat buldukça geleceklerini kaydetti.

Bazı aileler çocuklarıyla birlikte plajda keyifli vakit geçirirken, kimileri deniz manzarası seyretti, kimileri de güneşlendi.

