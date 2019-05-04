HABER

Yaylada 2,5 metrelik kar esareti, sahilde deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Antalya’nın yaylalarında 2,5 metrelik kar esareti yaşanırken, merkez Konyaaltı sahilinde ise deniz keyfi vardı.Antalya’da erken gelen yaz "deniz, kum, güneş" severleri sahillere taşıdı.

Antalya’nın yaylalarında 2,5 metrelik kar esareti yaşanırken, merkez Konyaaltı sahilinde ise deniz keyfi vardı.
Antalya’da erken gelen yaz "deniz, kum, güneş" severleri sahillere taşıdı. Konyaaltı Plajı’nda vatandaşlar güneşlenip yüzerek keyifli vakit geçirdi. Antalya’da güneşli havaları fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.
Mersin’in Anamur ve Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin ortaklaşa kullandığı, 2 bin 200 rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda vatandaşlar tarafından önceki gün çekilen fotoğraflar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Yüksek olması nedeniyle kışın aşırı kar yağışına maruz kalan yaylada birçok evin sadece çatı kısmının çok az bir bölümü göründü. Yaylada birçok ev kar yığınlarının altında kaldı. Yaylada bulunan evlerin kar altındaki görüntüsünün yaylaya çıkan vatandaşlar tarafından tek tek fotoğrafları çekildi. Vatandaşlar yaylanın yazın çekilen ve karsız olan fotoğrafları ile 2 Mayıs tarihinde çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Yaylada bu görüntüler yaşanırken Antalya’nın merkezinde Konyaaltı sahili ise erken gelen sezonun tadını çıkaran tatilcilerle doldu. Sahilde bulmaca çözen bir vatandaş, vaktini deniz kenarında değerlendirmek istediğini söyledi. Deniz sezonunu yeni açtığını ifade eden kadın, "Gazetemi alıp geliyorum, dün girdim bugün henüz girmedim. Kıyılar yazın bile çok soğuk oluyor, açıklar daha güzel, ben de açılıyorum" dedi.
Rus bir turist ise Antalya’yı çok sevdiğini, geçen yıl gelip buraya yerleştiğini belirtti. Havanın her zaman güzel olduğunu ifade eden turist, Antalya’nın adeta cennet olduğunu aktararak, "Hava hafif soğuk olduğu için sahilde müzik dinlemeyi seviyorum, bazen de kitap okuyorum" diye belirtti.
Birbirine su atarak eğlenen gençler sudan çıkarak, İHA mikrofonuna suyun çok güzel olduğunu aktardı. Gençler, bu sene ilk kez denize girdiklerini ve bundan sonra fırsat buldukça geleceklerini kaydetti.
Bazı aileler çocuklarıyla birlikte plajda keyifli vakit geçirirken, kimileri deniz manzarası seyretti, kimileri de güneşlendi.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Ayvalık'ta Boşnak kültürü tanıtıldıAyvalık'ta Boşnak kültürü tanıtıldı
Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralıKahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.