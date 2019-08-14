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Yaylada başına yorgun mermi isabet eden yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde, nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Sabri Baştan (86), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Tonya'nın Şarlı Yaylası'nda meydana geldi.

Yaylada başına yorgun mermi isabet eden yaşlı adam öldü

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Tonya ilçesinde, nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Sabri Baştan (86), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Tonya'nın Şarlı Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada gezen Sabri Baştan, bir anda yere yığıldı. Çevredekiler tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baştan'ın başında mermi girişi tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Baştan, ambulans helikopter ile alınarak, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Sabri Baştan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, merminin geldiği yeri ve silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma yürütüyor.

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Yaylada başına yorgun mermi isabet eden yaşlı adam öldü

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