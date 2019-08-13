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Yaylada başına yorgun mermi isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 18:38 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin başına isabet ettiği Sabri Baştan (86), ağır yaralandı.

Yaylada başına yorgun mermi isabet etti

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Tonya ilçesinde nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin başına isabet ettiği Sabri Baştan (86), ağır yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Tonya ilçesi Şarlı Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada gezen Sabri Baştan, bir anda yere yığıldı. Çevredekiler tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baştan'ın kafasında mermi girişi tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Baştan, ambulans helikopter ile alınarak Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Baştan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma, merminin geldiği yeri ve tabancayı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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