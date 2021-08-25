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Yaylada bulunan 1. Dünya Savaşı'ndan kalma Rus savaş topu parçaları helikopterle müzeye götürüldü

25.08.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yaylada 1’inci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu. Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki 3 parça, askeri helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Müzesi'ne getirildi. Müze Müdürü Kenan Öncel, "Yöre halkının Ruslara karşı mücadelesi sonucunda ilerleyişi bu bölgede durdurduklarını ve komutanın Enver Paşa olduğunu biliyorduk. Bulduğumuz eserler de bu durumun somut belgeleri niteliğindeydi" dedi.

Yaylada bulunan 1. Dünya Savaşı'ndan kalma Rus savaş topu parçaları helikopterle müzeye götürüldü

Pülümür'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerler için meraya açılan 2 bin 500 rakımlı Kızılmescit’te vatandaşlar farklı bir cisimle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. Gelen ekipler, cismin savaş topu parçası olduğunu belirledi. Bunun üzerine Tunceli Müzesi yetkililerine bilgi verildi. Bölgeye giden Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel ve arkeolog Özgür Şahin, cismin 1’inci Dünya Savaşı'ndan kalma Rus savaş topu parçaları olduğunu tespit etti. Ağırlığı yaklaşık 500 kilo olan 3 parça, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sikorsky tipi askeri helikopterle bölgeden alınarak kent merkezine getirdi.

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"YÖRE HALKININ RUSLARLA MÜCADELE ETTİĞİNİN KANITIDIR"

Müze Müdürü Kenan Öncel, "Vatandaşlarımız bu bölgede top parçaları olduğunu söyledi ve bizler de bölgeye gittik. Top parçalarını almaya çalıştık, yarım ton civarında bir ağırlığa sahiplerdi. Ulaşım oldukça zordu. Araçla bunları almamız imkansızdı. Durumu sayın Vali Mehmet Ali Özkan’a bildirdik. Sayın valimizin talimatları ve güvenlik güçlerimizin yardımlarıyla birlikte bugün helikopterle bölgeye gittik. Yöre halkının Ruslara karşı mücadele ettiklerini, Rus ilerleyişinin bu bölgede durdurduklarını ve komutanın Enver Paşa'da olduğunu biliyorduk. Bulduğumuz eserler de bu durumun somut belgeleri niteliğindeydi. Gerekli bakımları yapıldıktan sonra ve bakanlığımızın izniyle müzemizde sergilenecek. Toplamda 3 parçaydı, 2 kısmı tablaydı bir parçası da namlu kısmıydı."

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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