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Yaylada doğum sancısı çeken kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:16 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında yaylada doğum sancısı çeken bir kadın, Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikoptele Diyarbakır'daki hastaneye getirildi.

Yaylada doğum sancısı çeken kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında yaylada doğum sancısı çeken bir kadın, Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikoptele Diyarbakır'daki hastaneye getirildi.
Kulp ilçesine bağlı Aygün Mahallesi Küme Evleri yakınındaki bir yaylada, doğum sancısı çeken bir kadın için 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Anne adayının durumunun riskli olması nedeniyle Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait bir helikopter söz konusu bölgeye giderek hamile kadını hastaneye yetiştirdi. Diyarbakır Valiliği'nden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Diyarbakır ili Kulp ilçesi Aygün mahallesi Küme evleri yakınında bulunan yaylada bir kadının 14 Ağustos 2018 günü saat 14.30 sıralarında doğum yapmak üzere olduğu 112 acil çağrı merkezine ihbar edilmiştir. Hastanın durumunun aciliyetine binaen 112 tarafından Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ile havadan sıhhi tahliye talep edilmiştir. Kulp ilçesi Aygün Mahallesi Küme evleri yakınında bulunan yayladaki kadın 14 Ağustos 2018 günü saat 16.00 sıralarında Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ile alınarak Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesine sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."

FOTOĞRAFLI

Yaylada doğum sancısı çeken kadın helikopterle hastaneye yetiştirildiYaylada doğum sancısı çeken kadın helikopterle hastaneye yetiştirildiYaylada doğum sancısı çeken kadın helikopterle hastaneye yetiştirildiYaylada doğum sancısı çeken kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

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