HABER

Yaylada elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çaykara ilçesi Sultanmurat-Sıcakoba Yaylasında yerden geçen elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.Edinilen bilgilere göre, Sıcakoba yaylasında ikamet eden Osman Şentürk ve Kamil Erdem’e ait 2 büyükbaş hayvan arazide otlarken sokak lambasına ait yerde bulunan elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılarak telef oldu.İneklerinin acı bir şekilde elektrik çarpması sonucu telef olduklarını ifade eden Osman Şentürk ve Kamil Erdem, “Sokak lambalarına ait elektrik kabloları günlerdir yerlerde bulunuyor.

Yaylada elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

Trabzon’un Çaykara ilçesi Sultanmurat-Sıcakoba Yaylasında yerden geçen elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Sıcakoba yaylasında ikamet eden Osman Şentürk ve Kamil Erdem’e ait 2 büyükbaş hayvan arazide otlarken sokak lambasına ait yerde bulunan elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılarak telef oldu.
İneklerinin acı bir şekilde elektrik çarpması sonucu telef olduklarını ifade eden Osman Şentürk ve Kamil Erdem, “Sokak lambalarına ait elektrik kabloları günlerdir yerlerde bulunuyor. Hiçbir yetkili bu kabloların yerde büyük tehlike arz ettiğini görmüyor mu? Bu kabloların yanında insanlarımız, Çocuklarımız oyunlar oynuyor. İneğin yerine insanlar da ölebilirdi. Tabi ki insanlarımız ölmediği için şükrediyoruz. Ne olursa olsun burada 2 tane can gitti. Çoruh Elektrik yetkililerinin ihmali sonucu 2 ineğimizi kaybettik. Gerekli yerlere şikayetlerde bulunacağız” dediler.

Yaylada elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

PARTNERNetflix hakkında 15 ilginç bilgi!Netflix hakkında 15 ilginç bilgi!
Bahçe kapısının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybettiBahçe kapısının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Suşehri'nde 1 kişinin öldüğü olayda 'silah kazara ateş aldı' iddiasıSuşehri'nde 1 kişinin öldüğü olayda 'silah kazara ateş aldı' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.