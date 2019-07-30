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Yaylada gezerken maganda kurşunuyla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda gezmeye çıkan Ali Kuleyin(18), henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun ile vuruldu.

Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda gezmeye çıkan Ali Kuleyin(18), henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun ile vuruldu. Ensesine isabet eden kurşun ameliyatla çıkarılan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Karadağ Yaylası'nda meydana geldi. Ali Kuleyin yaylada gezindiği sırada ensesinde acı hissetti. Genç, ensesini arkadaşlarına gösterdi. Kuleyin'in ensesinde mermi çekirdeği olduğunu fark eden arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kuleyin, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermi, ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildiriken Ali Kuleyin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ve polis ekipleri, Ali Kuleyin'in yaralanmasına neden olan tabancayı ateşleyen kişinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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