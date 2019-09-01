Yaylada haber alınamayan 6 kişi için arama kurtarma çalışması başladı

Rize’de aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi, Handüzü Yaylası’na gitmek için çıktıkları yolda kayboldu. Kaybolan grubu bulmak için RİKE, UMKE, AFAD ve JAK ekiplerinden oluşan 60 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Rize’de 12 yaşındaki Arif Ali Kandemir, Burak Pehlevan, Kemal Pehlevan, Ali Pehlevan, Hilmi Pehlevan ve Hakkı Kandemir’den oluşan 6 kişilik grup, minibüsle 30 Ağustos tarihinde Küçükçayır köyüne ulaşarak öğle saatlerinde yaya olarak Handüzü Yaylası’na gitmek için yola çıktı. Köylüler tarafından uyarıldıkları iddia edilen grup, yola çıktıktan 6 saat sonra 112 Acil Servis ekiplerinden derenin kıyısında kaldıklarını belirterek yardım istedi. Yardım çağrısının ardından harekete geçen ekipler, ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Grubun kamp yaptığı yere ulaşan ekipler, bu sabah arama kurtarma çalışmalarına tekrar başladı. Aralarında 12 yaşında bir çocuğun bulunduğu 6 kişiyi bulmak için RİKE, UMKE, AFAD, JAK ve köpekli arama timinden oluşan 60 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri drone ile havadan çalışmaları sürdürüyor. Kaybolan grubun İstanbul’da yaşadıkları, tatil dolayısıyla memleketlerine geldikleri öğrenildi.

“Bizi sadece üzen içlerinde 12 yaşındaki bir çocuğun olması”

Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Şakir Kurk, 4 kilometrelik bir alanda çalışmaların yoğunlaştığını belirterek, “30 Ağustos tarihinde 112 Acil Servis ekibine gelen bilginin ardından olay bize intikal etti. RİKE, UMKE, AFAD, JAK ekiplerimiz köpekli arama timiyle birlikte bu bölgede faaliyet

gerçekleştiriyor. 4 kilometrelik bir alanda çalışma yürütülüyor. Dün akşam 19.30’a kadar çalışma yapıldı. Bugün sahanın tümüyle ilgili çalışma yapmak için bölgedeyiz. 6 kişilik bir ekiple ikiye bölündük. Hem Handüzü Yaylası’ndan aşağıya hem de Küçükçayır köyümüzün Başmeşe mevkiinden yukarıya doğru uzman ekipten ve sivil halktan oluşan arama-kurtarma ekiplerimiz sahadalar. İnşallah gün içerisinde vatandaşlarımıza ulaşmayı umuyoruz. Jandarma teşkilatımızın drone ekipleri de havadan çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarımızın ailelerinden edindiğimiz bilgilere göre dağcılık konusunda bir takım faaliyetleri olduğunu söylediler. Doğada yaşamayı, doğada hayatta kalmayı başarabilecek arkadaşlar grubundan oluştuğunu söylediler. Bizi sadece üzen içlerinde 12 yaşındaki bir çocuğun olması. İnşallah sağ salim ulaşmayı umuyoruz. Sayın Valimizin talimatıyla devletimizin bütün imkanları bu bölgede kullanılıyor” dedi.

Kaybolan 6 kişilik grubun kamp yaptığı yere ulaştıklarını dile getiren Kurk, “AFAD koordinesindeki ekiplerimiz arkadaşlarımızın mahsur kaldıkları noktada kamp yaptıklarının izlerine ulaştı. Orada yemek yemişler. Yine izleri ormana doğru gitmiş. İzlerine rast geldiğimizi umuyoruz. O noktadan sonra arama kurtarma çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” ifadelerini kullandı.