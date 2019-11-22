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Yaylada havaalanı kalitesinde beton yol yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz’in yaylalarını birbirine bağlamayı amaçlayan Yeşilyol Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından Erikbeli-Kadırga Yayla Yolu’nda, havaalanlarının betonlanmasında kullanılan sistemle 11 km’lik beton yol inşasını gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz’in yaylalarını birbirine bağlamayı amaçlayan Yeşilyol Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından Erikbeli-Kadırga Yayla Yolu’nda, havaalanlarının betonlanmasında kullanılan sistemle 11 km’lik beton yol inşasını gerçekleştirildi. 4’er metre genişliğinde çift şerit olarak inşa edilen yolda ayrıca 1 metre genişliğinde beton kanal yapıldı. Yol çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tüm çalışmalarında kaliteye özel önem verdiklerini ifade etti. Kaliteli ve kalıcı işler yaparak hizmetin uzun ömürlü olmasını tesis ettiklerini belirten Zorluoğlu, “Tonya-Erikbeli-Kadırga Yayla Yolu’nda önce yol genişlemesi ve gerekli noktalarda istinat duvarlarının inşasını gerçekleştirdik. Şimdi de yol betonlama çalışmasını, havaalanlarının betonlanmasında kullanılan sistemle, finishere özel bir aparat takarak icra ettik. 11 km’lik kısmında çalışmaları tamamladığımız yolun kalan 3 km’lik kısmının inşasını önümüzdeki dönem tamamlamak üzere programa aldık” dedi.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan (DOKAP) temin edilen finansman ve Büyükşehir Belediyesinin mali imkanları ile Yeşilyol çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Zorluoğlu, “Samsun ile Hopa arasındaki Doğu Karadeniz yaylalarını birbirine bağlamayı amaçlayan Yeşilyol Projesi, bölgemizin kalkınması ve gelişmesi için çok ciddi bir projedir. Yeşilyol kapsamında Trabzon il sınırları içinde yeni yol açmıyoruz, mevcut yayla yollarını standartlara uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Tonya-Erikbeli-Kadırga Yayla Yolu’nun yanı sıra Çaykara Limonsuyu Yaylası Yolu ve Maçka’dan başlayıp Akçaabat’ın Işıklar Mahallesi’nde sona eren 49 km’lik Maçka-Ocaklı-Lişer Yaylası-Şolma Yaylası-Işıklar Yolu’nda çalışmalarımızı program dahilinde sürdürüyoruz. 2020 ve 2021 yıllarında da çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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